Vivo Pad 5e e Watch GT 2 sono ufficiali, ecco le caratteristiche

La giornata di ieri è stata particolarmente ricca di annunci da parte di Vivo. Il noto produttore tech Vivo ha infatti presentato in veste ufficiale sul mercato diversi prodotti. Tra questi, l’azienda ha anche presentato ufficialmente il suo nuovo tablet di punta, ovvero il nuovo Vivo Pad 5e. L’azienda ha poi presentato ufficialmente anche un nuovo smartwatch, il nuovo Vivo Watch GT 2.

Vivo annuncia ufficialmente i nuovi Vivo Pad 5e e Vivo Watch GT 2

Il produttore tech Vivo ha da poco presentato sul mercato diversi prodotti di rilievo. Uno di questi, come già accennato in apertura, è il nuovo Vivo Pad 5e. Si tratta del nuovo tablet di punta dell’azienda e si caratterizza per le elevate prestazioni. A bordo è infatti presente uno degli ultimi soc di fascia alta di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8s Gen e a supporto sono presenti diversi tagli di memoria comprendenti 8/12/16 GB di memoria RAM e 128-512 GB di storage interno.

L’autonomia è invece affidata ad una batteria enorme con una capienza pari a ben 10.000 mah. È inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 44W. Sul fronte spicca invece la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici. La risoluzione è pari a 1,968 x 2,800 pixel ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. Il nuovo tablet dell’azienda supporta infine vari accessori, tra cui la Smart Touch Keyboard 5 e la Vivo Pencil 3.

L’azienda ha poi presentato anche il nuovo Vivo Watch GT 2. Quest’ultimo può vantare la presenza di un display quadrato con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 2.07 pollici e con una luminosità di picco pari a 2400 nits. Questo prodotto sembra essere pronto a sfidare il rivale di casa Apple, vista anche la somiglianza del design.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Vivo Pad 5e e Vivo Watch GT 2 saranno disponibili all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 242 euro e 60 euro al cambio attuale.