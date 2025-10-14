Emissioni: Europa ad un bivio tra tecnologie e sostenibilità

Italia e Germania hanno chiesto alla Commissione Europea una revisione urgente del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e veicoli leggeri. La lettera dei ministri Adolfo Urso e Katherina Reiche indica un cambio di rotta, invitando a considerare soluzioni realmente sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Federauto ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando come sia necessario agire con rapidità per non restare indietro rispetto alla concorrenza. L’attenzione si concentra su un principio chiaro: la neutralità tecnologica. Il settore deve poter valutare diverse soluzioni, dal full electric ai carburanti rinnovabili, senza vincoli ideologici. Solo così si può dare una risposta concreta al mercato, in continua evoluzione, e ai clienti, sempre più attenti alla sostenibilità e alla praticità dei propri veicoli.

Un mercato che osserva e che attende le scelte sulle emissioni

Federauto e l’organizzazione europea AECDR hanno da tempo evidenziato la necessità di un approccio pragmatico. I concessionari, presenti capillarmente sul territorio, percepiscono prima di altri le tendenze e le esigenze dei consumatori. La richiesta dei governi italiano e tedesco va proprio in questa direzione, evitando scelte che penalizzerebbero le flotte aziendali e imponendo acquisti forzosi di soli veicoli elettrici. Si punta a un rinnovamento del parco auto che valorizzi la riduzione delle emissioni lungo l’intera filiera. Si tratta di un percorso che deve conciliare innovazione, sostenibilità e possibilità di scelta, senza vincoli rigidi.

L’auspicio resta che la Commissione Europea presenti la proposta di revisione entro fine anno. La pressione dei ministri e la condivisione crescente tra i Paesi membri indicano una direzione chiara. Federauto ha sottolineato anche la necessità di cancellare le multe alle case costruttrici, in linea con la nuova visione di mercato. Il tempo stringe e la concorrenza non attende. La transizione verde deve essere rapida, senza rallentamenti del settore. Ora è il momento di agire con decisione, ascoltando il mercato e valorizzando ogni tecnologia capace di ridurre le emissioni. La posta in gioco è alta e il futuro dell’automotive europeo si scrive oggi, tra scelte pragmatiche e una visione condivisa.