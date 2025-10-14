Tesla Model Y: la nuova versione economica alla conquista dell’Europa?

I riflettori si sono accesi sulla Tesla Model Y Standard durante il debutto negli Stati Uniti. La versione semplificata del SUV elettrico ha mostrato alcune rinunce e specifiche tecniche inferiori nel powertrain, permettendo di abbassare il prezzo. L’evento ha confermato l’intenzione di Tesla di ampliare la gamma con una proposta più accessibile, anche se molti si aspettavano un prezzo leggermente più basso. In Europa, le informazioni rimangono ancora ufficiose, ma André Thierig, direttore della Gigafactory di Berlino, avrebbe dichiarato in un evento interno che la produzione della Model Y Standard inizierà “tra poche settimane”.

Le consegne ai clienti dovrebbero partire nello stesso periodo, segnalando un possibile arrivo del modello sul Vecchio Continente. Prezzo stimato attorno ai 40.000 euro, leggermente inferiore rispetto alla attuale Model Y RWD italiana, ferma a 44.990 euro. Tesla riuscirà a conquistare il mercato europeo con questa versione più economica senza sacrificare l’esperienza di guida tipica del SUV elettrico?

Come potrebbe essere la versione europea della Tesla Model Y?

Il debutto americano offre già alcuni spunti su cosa aspettarsi, anche se le specifiche non coincidono perfettamente. Negli Stati Uniti, infatti, la Tesla Model Y RWD con batterie LFP non esiste, partendo direttamente dalla Long Range RWD, ora rinominata Premium. La Tesla Model Y Standard europea potrebbe quindi presentare un powertrain diverso, adattato alle esigenze locali. La produzione a Berlino lascia immaginare che Tesla voglia offrire un modello competitivo in termini di prezzo e autonomia, mantenendo la qualità e le tecnologie distintive del marchio. L’aspetto più intrigante resta capire come verranno calibrati autonomia, prestazioni e dotazioni rispetto al modello americano.

La presentazione interna ai dipendenti ha anticipato alcuni dettagli, senza però svelare tutte le caratteristiche. Se la Tesla Model Y Standard arriverà in Europa, potrebbe segnare un nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici accessibili. Il prezzo più contenuto potrebbe attrarre un pubblico più vasto, stimolando interesse e curiosità. Autonomia, potenza del motore e dotazioni interne, in tutto ciò, saranno ancora fattori decisivi per capire se Tesla riuscirà a confermare la sua leadership. Chi aspetta il debutto europeo potrebbe osservare da vicino le scelte tecnologiche e strategiche dell’azienda.