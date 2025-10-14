Assassin’s Creed Mirage, arriva il DLC gratuito Valley of Memory

Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo DLC per Assassin’s Creed Mirage intitolato Valley of Memory. La nuova espansione è stata realizzata per celebrare il secondo anniversario dall’uscita del titolo dedicato alla saga degli Assassini.

Gli sviluppatori hanno lavorato sodo per introdurre la nuova regione di AlUla, con i suoi paesaggi desertici pittoreschi, le oasi dove rigenerarsi e le formazioni rocciose tutte da scalare. Tuttavia, la nuova mappa porterà con sé anche un nuovo arco narrativo per Basim che offrirà tante ore di gioco aggiuntive.

Senza svelare troppo della trama di questo DLC, Basim dovrà indagare per portare alla luce nuovi segreti di famiglia e, al tempo stesso, affrontare una nuova fazione che minaccia gli abitanti della valle. Gli sviluppatori hanno scelto una location veramente suggestiva ed evocativa per il DLC Valley of Memory.

Scopri il nuovo DLC di Assassin’s Creed Mirage, Valley of Memory, e esplora la regione di AlUla con nuove avventure

La regione di AlUla rappresenta un’ambientazione inedita nella storia di Assassin’s Creed. Diventata centrale nei commerci durante il regno del califfato abbaside, la zona era conosciuta e frequentata da vari popoli che si incontravano per gli scambi commerciali o per sostare nelle floride oasi.

La storia della Valle della Memoria si è perduta tra le sabbie del tempo ma gli sviluppatori di Ubisoft hanno voluto dedicarle ampio spazio. Grazie a storici ed esperti, il team ha lavorato per ricreare la regione così come doveva apparire nel IX secolo, al massimo del suo splendore.

Tra le novità introdotte con l’update, oltre alla nuova area e alle missioni dedicate, Assassin’s Creed Mirage può contare anche su altre novità. Tra queste spiccano certamente gli aggiornamenti tecnici volti a migliorare l’esperienza di gioco.

In particolare, la corsa acrobatica è stata rivista e rinnovata per integrare uno schema comandi migliorato al fine di rendere il parkour sempre più preciso. In questo modo sarà possibile controllare ogni salto di Basim in maniera ancora più accurata. Inoltre, sono state aggiunte ricompense esclusive per le missioni di gioco che permetteranno di sbloccare skin e potenziamenti.

I giocatori dovranno rispettare determinate condizioni per poter completare le prove e si potranno ripetere tutti i contratti e le missioni chiave della storia per provare a superare queste sfide. Sarà anche potenziare ogni strumento al livello tre e sbloccare un talento aggiuntivo.

Il DLC di Assassin’s Creed Mirage introduce anche i nuovi filtri colore ispirati ai precedenti capitoli della saga. Infine, i giocatori più forti attivare la difficoltà Assassino seriale o Assassino supremo per una sfida più appagante, oppure personalizzare l’esperienza di gioco con una vasta gamma di opzioni.