Apacer, arriva il nuovo SSD che profuma l’ambiente

Apacer sorprende il mondo dell’informatica con una nuovissima idea fuori dagli schemi: un SSD esterno che diffonde profumo mentre lavora. Una combinazione inedita tra performance e benessere.

Il nuovo Apacer AS712 unisce un diffusore di oli essenziali e un design sostenibile in bambù, dimostrando come la tecnologia possa incontrare lo stile e la cura personale.

Apacer, ci sono novità?

A quanto pare stiamo scoprendo e vivendo un nuovo trend connesso al mondo dell’informatica. Parliamo di dispositivi e periferiche che svolgono il loro compito di profumatori per ambiente. Infatti qualche mese fa la stessa ASUS ha svelato il Fragrance Mouse, il quale è costruito con un comparto interno per alloggiare cartucce profumate. Mentre negli ultimissimi giorni Apacer ha puntato tutto su un SSD esterno dotato di diffusore di oli essenziali. Quest’ultimo prende il nome di AS712, e la stessa Apacer sostiene che è il primo al mondo con questa nuovissima caratteristica.

Il nuovo drive ha ricercato per molto tempo un design molto ricercato andando a combinare plastica e metallo tipici del settore con il bambù. Il dispositivo della Apacer è composto dal drive e da un alloggiamento come anche spiegato prima, che include il diffusore in pietra. L’alloggiamento è in poche parole opzionale, nel senso che il drive si può collegare direttamente al computer. Per usarlo al massimo delle sue funzionalità basta versare una goccia o due del proprio olio essenziale che si preferisce nel diffusore in pietra e godersi il buon profumo.

Spostandoci ai dettagli tecnici, il drive di Apacer risulta essere davvero valido. Esso offre una connettività USB 3.2 Gen 2, chip di memoria 3D NAND, e velocità sequenziali fino a 1.000 MB/s in lettura e 900 MB/s in scrittura. Apacer ha dedicato davvero moltissima attenzione ai materiali, i quali sono per lo più riciclati e/o sostenibili. Normalmente rimangono da capire i prezzi, che per ora non sono stati comunicati. Per quanto riguarda la sua distribuzione il drive sarà offerto solo in capacità di 1 TB.