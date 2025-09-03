Assassin’s Creed Mirage riceve una nuova espansione gratuita

Ubisoft ha confermato l’arrivo di una nuova espansione per Assassin’s Creed Mirage. Il DLC sarà completamente gratuito e permetterà ai giocatori di tornare sul titolo per godersi novità inedite. Il debutto è atteso entro la fine dell’anno come confermano direttamente gli sviluppatori tramite un post su X.

Il titolo dedicato all’eterna lotta tra Assassini e Templari si arricchirà con un nuovo capitolo della storia che permetterà di approfondire le vicende di Basim. Inoltre, non mancheranno nuove missioni ambientate nella città di Al-‘Ula che avranno luogo intorno al nono secolo.

Tra le novità che verranno introdotto dal DLC di Assassin’s Creed Mirage spiccano anche miglioramenti del gameplay per rendere il gioco sempre più fluido e coinvolgente. Inoltre, ci sarà anche una nuova ambientazione che permetterà di esplorare nuove location.

Ubisoft ha pianificato il rilascio di un nuovo DLC gratuito per Assassin’s Creed Mirage che introdurrà nuove missioni e un capitolo aggiuntivo

Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year! 📖 New story chapter & missions set in 9th century AlUla

🎮 Gameplay improvements for the base game and the new location

🎁 All for free Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfR — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2025

Per il momento, Ubisoft non ha condiviso ulteriori dettagli in merito al DLC né alla possibile data di rilascio. Tuttavia, considerando che l’espansione sarà completamente gratuita, non possiamo che essere felici per questo attenzione dimostrata verso i giocatori.

Secondo alcuni report recentemente trapelati, sembrerebbe che Ubisoft abbia sviluppato il DLC in seguito al finanziamento ricevuto da Savvy Games Group, gestito dal Fondo di investimento pubblico (PIF) del governo dell’Arabia Saudita.

Tale investimento sarebbe legato alla volontà di favorire la reputazione della moderna città di Al-‘Ula, facendone conoscere i fasti del passato. Infatti, la Al-‘Ula del passato era una città dell’Arabia Saudita situata lungo la “Via dell’Incenso”, posizionata quindi lungo uno snodo commerciale fondamentale per i mercanti che attraversavano la penisola arabica. In tempi moderni, la città si sta configurando come un importante centro commerciale e turistico e la pubblicità ottenuta tramite Assassin’s Creed Mirage non farà che aumentarne il prestigio.