Pixel Watch 2 e 3: il salto a Wear OS 6 con l’update di ottobre

Con l’update in arrivo durante il mese di ottobre 2025, Google decide di portare il nuovo sistema operativo dedicato agli smartwatch, Wear OS 6 anche sui modelli Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3.

I Pixel Watch sono in generale degli orologi digitali indossabiliprodotti e sviluppati da Google. Sono dei dispositivi molto utili per gli utenti, poiché oltre a permettere la sincronizzazione con l’ecosistema Android e le applicazioni di Google, presentano delle funzioni utili per il fitness e soprattutto per la salute.

Il Google Pixel Watch 2 e il Google Pixel Watch 3 sono stati rilasciati rispettivamente durante il 2023 e il 2024, e sono dei modelli davvero ottimi. Entrambi questi smartwatch operano con il sistema operativo di Google Wear OS, che adesso subirà un’upgrade per entrambi i dispositivi.

Pixel Watch 2 e 3: cosa cambierà con il nuovo Wear OS 6?

Wear OS 6 è la nuova versione del sistema operativo sviluppato Da Google proprio per dedicarlo ai dispositivi indossabili. Il passaggio alla nuova versione del sistema operativo, porterà delle modifiche e dei miglioramenti significativi agli smartwatch di casa Google.

Ma nel concreto, come cambieranno gli smartwatch di Google con l’aggiornamento al nuovo sistema operativo? Innanzitutto, ci saranno dei miglioramenti per quanto riguarda l’interfaccia, con l’introduzione di colori più dinamici che cambieranno in base alla scelta del quadrante. Ci saranno inoltre dei miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle animazioni sui quadranti, che acquisteranno fluidità.

Per quanto riguarda, invece, i cambiamenti da un punto di vista più di funzione, gli utenti troveranno diverse novità molto utili. La sicurezza viene migliorata grazie alla possibilità di allungare la durata del timer del controllo di sicurezza, che permette di segnalare la propria posizione ai contatti di emergenza, anche dopo l’attivazione. E per quanto riguarda la navigazione, d’ora in poi quando l’utente avvia un percorso su Google Maps, le indicazioni verranno avviate in modo automatico anche sullo smartwatch.