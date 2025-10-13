WhatsApp: questo gruppo punta a derubarvi, fate attenzione

Tutti gli utenti al giorno d’oggi utilizzano costantemente WhatsApp per restare connessi con il loro cari e scambiare i messaggi in tempo reale, la nota piattaforma di messaggistica infatti rappresenta un vero e proprio baluardo diventato ormai una certezza grazie alle proprie funzionalità sempre in grado di offrire un’esperienza d’uso a dir poco perfetta, questo cocktail di elementi ha trasformato un WhatsApp nel colosso che è oggi in grado di riunire oltre 2 miliardi di account, senza arrestare la propria crescita.

Questo insieme di elementi, purtroppo, però ha anche attirato le attenzioni di utenti poco raccomandabili che fanno un uso decisamente improprio di WhatsApp, stiamo parlando dei truffatori che sfruttano le norme popolarità del social network per riuscire ad attaccare un numero crescente di vittime in modo da aumentare le probabilità di successo, l’obiettivo infatti è quello di ottenere informazioni sensibili o portare le vittime a perdere soldi in modo diretto, tale fenomeno è arrivato anche qui in Italia e purtroppo sta colpendo davvero tante persone.

Ecco che dunque oggi vi portiamo la nuova truffa dalla quale è meglio stare alla larga, scopriamo insieme i dettagli.

Il gruppo ingannevole e pericoloso

La truffa di cui parliamo oggi si palesa sottoforma di un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza nessun tipo di consenso e dove vi verrà proposto di guadagnare facilmente del denaro svolgendo alcuni piccoli compiti, i truffatori si spaccheranno per dei collaboratori ufficiali di YouTube e in cambio di alcuni like su alcuni video vi manderanno dei bonifici con qualche paio di euro, in cambio però ad un certo punto vi chiederanno un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituirvi la somma aumentata in modo importante, ovviamente la truffa è proprio questa poiché quei soldi non farebbero mai ritorno, ricordatevi infatti che chi vi promette soldi gratis su Internet nella maggioranza dei casi in realtà vuole proprio i vostri.