Amazon, offerta ASSURDA sul monitor da gaming MSI

Lo sconto che Amazon ha quest’oggi deciso di applicare sull’acquisto del monitor MSI è sicuramente uno dei migliori di sempre, proprio perché apre le porte a tantissimi consumatori, che si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su un prodotto eccellente, spendendo una cifra tutt’altro che impossibile.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è sicuramente MSI MAG 322UPF, un dispositivo con diagonale da 32 pollici, che raggiunge una risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel), trattasi di un IPS LCD (in particolar modo IPS Rapid) con refresh rate fino a 160Hz, e tempo di risposta di 1 millisecondo. La gamma cromatica viene ampiamente coperta, raggiunge il 125,7% della sRGB, oltre a essere un pannello certificato DisplayHDR 400.

La connettività di alta qualità non manca al terminale, presentando nella parte posteriore una DisplayPort 1.4a, oltre a una USB type-C (con alimentazione integrata, comodissima per il collegamento ad esempio di notebook di vario genere) e anche una HDMI. Versatilità ai massimi livelli che apre sicuramente le porte verso una usabilità quotidiana di livello nettamente superiore, considerando comunque la fascia di prezzo di posizionamento.

Amazon, la nuova offerta folle tocca il monitor da gaming MSI

Al giorno d’oggi su Amazon potete davvero pensare di spendere poco per l’acquisto di questo monitor da gaming, difatti il suo prezzo iniziale di 399 euro viene ampiamente superato dalla promozione, che porta il consumatore a poter spendere solamente 329 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Il prodotto risulta essere estremamente versatile, grazie a dimensioni complessivamente ridotte, ma anche alla possibilità di regolare inclinazione e orientamento, così da poterlo adattare perfettamente alla maggior parte degli ambienti o situazioni di utilizzo.