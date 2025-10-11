Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffa phishing e problemi per gli utenti: ecco il nuovo inganno che svuota i conti

Un inganno tutto nuovo è quello che sta avvenendo all'interno delle caselle di posta elettronica, si tratta di una truffa pericolosa

scritto da Felice Galluccio
Truffa phishing e problemi per gli utenti: ecco il nuovo inganno che svuota i conti

Correre ai ripari è fondamentale quando una truffa sta per fregarvi. Sta accadendo proprio in queste ore che un messaggio tramite e-mail starebbe riuscendo ad entrare all’interno dei conti correnti delle persone e anche a rubare i loro dati personali. Per questo motivo bisogna prendere le giuste precauzioni, le quali non sono difficili da adottare. In basso trovate tutte le informazioni con i messaggi truffa incollati. È in questo modo che riuscirete a capire di cosa stiamo parlando.

La nuova truffa di queste ore è davvero pericolosa, fate molta attenzione

Gli inganni corrono veloce sul web in quanto ad oggi i mezzi di diffusione sono talmente tanti che sarebbe complicato il contrario. Una prima truffa sta girando ormai da settimane e fa finta di segnalare agli utenti lo spazio esaurito sul cloud. Ecco il testo:

Il tuo Cloud Storage è pieno al 96%
Ciao,
La tua casella di posta ha raggiunto il 96% della capacità totale di archiviazione. Questo potrebbe influire sulla possibilità di inviare o ricevere nuovi messaggi e potrebbe causare ritardi o perdite di comunicazioni importanti.
Per evitare interruzioni del servizio, ti invitiamo ad agire immediatamente liberando spazio o aggiornando il tuo piano di archiviazione.

Fai clic qui sotto per confermare lo stato del tuo account e gestire le preferenze.
96% Utilizzato
Ottieni più spazio di archiviazione
Grazie,
Team di Supporto Cloud Storage“.

Questa è la prima truffa, ma ce n’è anche un’altra che purtroppo è diventata virale fregando tantissime persone. Ecco il testo incriminato:

Ciao,
Mi chiamano Lena, ho 28 anni e vivo a Boston. Di giorno lavoro come organizzatrice di eventi.
Non sono la prima a scriverti, ma qualcosa in te ha attirato la mia attenzione.
Mi hanno detto che sono piuttosto carina, e credo che tu possa voler vedere come sono fatta.
Perché non dai un’occhiata alle mie foto recenti?
Guarda come sono
Non farmi aspettare“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!