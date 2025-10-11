Truffa phishing e problemi per gli utenti: ecco il nuovo inganno che svuota i conti

Correre ai ripari è fondamentale quando una truffa sta per fregarvi. Sta accadendo proprio in queste ore che un messaggio tramite e-mail starebbe riuscendo ad entrare all’interno dei conti correnti delle persone e anche a rubare i loro dati personali. Per questo motivo bisogna prendere le giuste precauzioni, le quali non sono difficili da adottare. In basso trovate tutte le informazioni con i messaggi truffa incollati. È in questo modo che riuscirete a capire di cosa stiamo parlando.

La nuova truffa di queste ore è davvero pericolosa, fate molta attenzione

Gli inganni corrono veloce sul web in quanto ad oggi i mezzi di diffusione sono talmente tanti che sarebbe complicato il contrario. Una prima truffa sta girando ormai da settimane e fa finta di segnalare agli utenti lo spazio esaurito sul cloud. Ecco il testo:

“Il tuo Cloud Storage è pieno al 96%

Ciao,

La tua casella di posta ha raggiunto il 96% della capacità totale di archiviazione. Questo potrebbe influire sulla possibilità di inviare o ricevere nuovi messaggi e potrebbe causare ritardi o perdite di comunicazioni importanti.

Per evitare interruzioni del servizio, ti invitiamo ad agire immediatamente liberando spazio o aggiornando il tuo piano di archiviazione.

Fai clic qui sotto per confermare lo stato del tuo account e gestire le preferenze.

96% Utilizzato

Ottieni più spazio di archiviazione

Grazie,

Team di Supporto Cloud Storage“.

Questa è la prima truffa, ma ce n’è anche un’altra che purtroppo è diventata virale fregando tantissime persone. Ecco il testo incriminato:

“Ciao,

Mi chiamano Lena, ho 28 anni e vivo a Boston. Di giorno lavoro come organizzatrice di eventi.

Non sono la prima a scriverti, ma qualcosa in te ha attirato la mia attenzione.

Mi hanno detto che sono piuttosto carina, e credo che tu possa voler vedere come sono fatta.

Perché non dai un’occhiata alle mie foto recenti?

Guarda come sono

Non farmi aspettare“.