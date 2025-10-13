Amazon shock con quest’offerta sul Samsung Monitor Odyssey OLED G6

Samsung Monitor Odyssey OLED G6 ha uno dei prezzi più bassi e convenienti che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto più di quanto avrebbero mai immaginato, grazie alla promozione attivata direttamente su Amazon, attiva per tutti i consumatori, senza vincoli o limitazioni particolari.

Il modello di cui vi parliamo oggi ha codice S27DG602, è un pannello pensato principalmente per il gaming, completamente piatto (appunto definito Flat nella sua denominazione), con diagonale da 27 pollici e risoluzione che può raggiungere i 2560 x 1440 pixel (QHD). Il rapporto d’aspetto in 16:9 permette di godere perfettamente della tecnologia OLED, che supporta HDR10+, un tempo di risposta di soli 0,03 ms e anche refresh rate fino a 360Hz. Il prodotto è compatibile con AMD FreeSync Premium Pro, così da essere perfetto per l’utilizzo con schede grafiche dell’azienda cinese.

In termini di connettività, nella parte posteriore si può trovare tutto il necessario per godere comunque di una buona qualità e versatilità, essendo presenti USB-C, ma anche HDMI e DisplayPort. A conti fatti è un prodotto che può facilmente essere utilizzato sia per collegare un computer, un notebook o una console di ultima generazione, garantendo in egual misura prestazioni al top.

Amazon, la promozione sul Samsung Monitor Odyssey OLED G6

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare su questo monitor è davvero ottimo, considerando che parliamo di un prodotto di fascia medio-alta, che parte da un listino di 699 euro. La riduzione applicata è di circa 100 euro, in modo tale da poter spendere per il suo acquisto all’incirca 599 euro. Lo potete ordinare collegandovi qui.

Non sono previste colorazioni differenti, ma nella pagina linkata potrete eventualmente trovare anche altre varianti tra cui scegliere (con prezzi altrettanto diversi).