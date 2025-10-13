WhatsApp introduce il nuovo design “Liquid Glass” su iPhone

WhatsApp cambia volto su iPhone. Senza alcun annuncio ufficiale, Meta ha iniziato a distribuire una nuova interfaccia ispirata al design “Liquid Glass” di Apple. Si tratta dello stesso linguaggio visivo introdotto con iOS 26. La novità, già segnalata da diversi utenti, trasforma l’aspetto dell’app rendendolo più fluido, luminoso e in linea con l’estetica del suddetto sistema operativo.

Il nuovo stile grafico si distingue per trasparenze più marcate, colori armonizzati e una rinnovata sensazione di profondità visiva. La barra delle schede inferiori adotta ora un effetto di traslucenza dinamica. I bordi invece, diventano più morbidi e le transizioni più naturali. Tutto è stato pensato per integrarsi perfettamente con le linee minimaliste di iOS, offrendo una sensazione grafica più raffinata e coerente con le altre app di sistema.

Liquid Glass: WhatsApp si allinea al linguaggio di Apple

Secondo quanto riportato dal portale WABetaInfo, la nuova interfaccia è attualmente in fase di test su un numero limitato di dispositivi. Alcuni utenti della versione stabile di WhatsApp per iOS avrebbero già ricevuto l’aggiornamento, mentre altri dovranno attendere ancora qualche settimana. Meta, come da consuetudine, ha scelto un rilascio graduale, così da monitorare eventuali bug e garantire piena compatibilità con l’ecosistema Apple.

L’arrivo del design “Liquid Glass” non rappresenta solo un rinnovamento estetico. Anzi, parliamo di un passo verso una maggiore uniformità tra WhatsApp e l’esperienza complessiva di iPhone. Il risultato è un’interfaccia più leggera, pulita e immersiva, che anticipa l’evoluzione futura dell’app anche sul fronte dell’IA e della personalizzazione.

In contemporanea, Meta sta testando altre novità attese. Tra queste vi è la possibilità di prenotare un nome utente personalizzato, funzione che promette di rendere i profili WhatsApp più riconoscibili e sicuri. La versione completa del nuovo design dovrebbe essere rilasciata a livello mondiale entro fine ottobre 2025, segnando l’inizio di una nuova fase per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo.