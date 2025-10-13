Galaxy Z Trifold: il brevetto svela la nuova rivoluzione pieghevole di Samsung

Samsung è pronta a spingersi oltre i confini del design pieghevole. Un nuovo brevetto depositato in Corea del Sud rivela i primi dettagli sul tanto atteso Galaxy Z Trifold. Questo dispositivo potrebbe inaugurare una nuova generazione di smartphone flessibili. Secondo il documento, il modello sarà dotato di due cerniere e tre sezioni. Una soluzione che consentirà di ospitare tre batterie collegate in parallelo per superare finalmente la soglia dei 5.000mAh di capacità complessiva.

L’idea nasce da una necessità. Ovvero quella di aumentare la superficie utile interna per distribuire l’alimentazione su più moduli, mantenendo un design bilanciato e sottile. I tre componenti, indicati nel brevetto come 361, 362 e 363, mostrano spessori differenti (T1, T2 e T3), segno che Samsung ha lavorato a una struttura interna ottimizzata per gestire al meglio lo spazio. Se i precedenti Galaxy Z Fold7, con le loro due batterie, si fermavano a 4.400mAh, il Trifold dovrebbe rappresentare un netto passo avanti in termini di autonomia.

Galaxy Z Trifold: design, fotocamere e prospettive di lancio

Il brevetto, depositato nel 2024 ma pubblicato solo di recente, mostra anche il possibile design del dispositivo. Sul retro compare un modulo fotografico triplo, inserito in una cornice simile a quella già vista sulla serie Galaxy Z Fold, segno di una certa continuità estetica. Non è però ancora chiaro se questa configurazione corrisponderà al modello finale destinato al mercato, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe debuttare entro fine 2025 in Asia.

Il Galaxy Z Trifold potrebbe rappresentare il punto di svolta per l’intero settore dei pieghevoli. Con tre schermi, maggiore autonomia e una gestione energetica più efficiente, il dispositivo promette di colmare le lacune che hanno finora limitato i modelli a doppia cerniera. Le prospettive future sono ambiziose. L’ idea è la realizzazione di uno smartphone in grado di trasformarsi in un tablet, garantendo comunque prestazioni di livello premium e un’esperienza multitasking più fluida.

Se le anticipazioni saranno confermate, Samsung potrebbe rivoluzionare ancora una volta il concetto di “mobile flessibile”. Dopo anni di tentativi e perfezionamenti, il GalaxyZ Trifold sembra pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per il mercato pieghevole, con una batteria finalmente all’altezza delle aspettative degli utenti più esigenti.