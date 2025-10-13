PosteMobile lancia l’offerta “Creami EXTRA WOW 100 Ed. 2025”

PosteMobile torna protagonista nel mercato mobile con una delle sue promozioni più apprezzate. Si tratta della Creami EXTRA WOW 100 Edizione 2025. Quest’ultima è riservata ai nuovi clienti e attivabile solo presso gli uffici postali nei primi quindici giorni di ogni mese. Essa propone un pacchetto completo e conveniente per chi cerca una tariffa semplice e senza vincoli.

La promo include chiamate e SMS illimitati e 100GB di traffico dati in 4G+ fino a 300Mbps, il tutto al costo mensile di 6,99€. L’attivazione prevede un contributo di 15€ (10€ per la SIM e 5€ di credito telefonico) più una ricarica minima iniziale di 5 €.

PosteMobile: connessione veloce e servizi inclusi senza costi extra

I clienti che scelgono Creami EXTRA WOW 100 Ed. 2025 possono contare sulla rete 4G+ di Vodafone, che garantisce copertura superiore al 99% della popolazione italiana e una navigazione stabile fino a 300Mbps. L’offerta consente anche l’uso dell’hotspot gratuito, così da condividere la connessione con altri dispositivi senza costi extra.

Nel pacchetto sono inclusi i servizi “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo tramite il numero 401212. In più, PosteMobile ricorda l’importanza di mantenere sempre il credito disponibile sulla SIM per il rinnovo automatico dell’offerta. In caso di mancato rinnovo, si applicano le tariffe base. Parliamo quindi di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per gli SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati alla prima connessione, salvo blocco della navigazione a consumo.

La promozione è gestita da PostePay S.p.A., società del gruppo Poste Italiane, e rispetta tutte le condizioni di uso personale. Tutti i dettagli su termini, limitazioni e documentazione contrattuale sono disponibili sul sito ufficiale e presso gli uffici postali autorizzati. Insomma, con questa offerta, PosteMobile conferma la propria strategia di unire affidabilità, convenienza e semplicità, continuando a rappresentare una delle soluzioni più competitive del mercato mobile italiano attuale.