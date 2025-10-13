L’Orologio e il Calendario diventano più intelligenti sui Galaxy tablet con One UI 8

Samsung Galaxy Tab

Samsung raffina l’esperienza d’uso dei suoi tablet con One UI 8, introducendo una serie di miglioramenti pensati per ottimizzare l’interazione con le app native sui grandi schermi. L’aggiornamento, già in distribuzione su modelli come Galaxy Tab S10 FE 5G e Tab S10 Plus, non stravolge l’interfaccia ma ne affina la logica visiva, rendendo strumenti quotidiani come Orologio e Calendario più pratici, adattivi e coerenti con il linguaggio grafico del nuovo Android 16.

One UI 8 porta layout più intelligenti sui grandi schermi

Una delle caratteristiche che distingue la One UI è la sua capacità di sfruttare in modo efficiente lo spazio disponibile, specialmente su tablet e dispositivi con display ampio. Con la versione 8, Samsung ha lavorato per ridurre gli sprechi visivi e aumentare la densità informativa delle app native, migliorando il bilanciamento tra funzioni e leggibilità.

Nel caso dell’app Orologio, il cambiamento più evidente riguarda il nuovo pannello laterale dei controlli. Nelle versioni precedenti, i pulsanti per le varie modalità – sveglie, orologio mondiale, cronometro e timer – erano disposti in una barra inferiore con ampi spazi vuoti. Ora, con One UI 8, i comandi vengono spostati in un menu verticale espandibile sul lato sinistro dello schermo, che può essere richiamato con un semplice gesto.

Questo piccolo intervento visivo produce un effetto tangibile: l’interfaccia appare più ordinata e moderna, con transizioni più fluide e accesso immediato alle funzioni. Inoltre, il nuovo layout risulta più coerente con quello delle app Samsung ridisegnate di recente, come Galleria o Impostazioni, che seguono un approccio simile basato su pannelli laterali dinamici.

Un Calendario più utile per chi lavora e organizza

L’app Calendario riceve modifiche altrettanto significative, pensate per migliorare la gestione di eventi e appuntamenti su schermi di grandi dimensioni. La nuova visualizzazione combinata mese-agenda consente di ridimensionare la timeline giornaliera con un semplice trascinamento: basta toccare lo spazio attorno a un evento per aprire la vista agenda sul lato dello schermo e scorrere orizzontalmente tra i giorni.

L’utente può decidere quanto spazio destinare al calendario mensile o alla pianificazione giornaliera, creando una vista personalizzabile e più flessibile rispetto al passato. La sincronizzazione con Samsung Account e Google Calendar resta invariata, ma l’interfaccia ora consente di interagire più rapidamente con le voci dell’agenda senza cambiare schermata.

Un altro dettaglio riguarda la gestione delle notifiche intelligenti: gli eventi sincronizzati da più calendari vengono ora raggruppati in base alla priorità, mentre gli impegni imminenti vengono evidenziati con un effetto di contrasto più chiaro.