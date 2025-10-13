Meta rinnova i Reel di Facebook: più simili a quelli di Instagram

Meta continua a unire l’esperienza dei propri social network e questa volta tocca a Facebook. L’app infatti si prepara a ricevere un importante aggiornamento dedicato ai Reel. La società di Mark Zuckerberg ha annunciato una serie di modifiche ispirate a Instagram. L’obiettivo? Rendere i video brevi più semplici da scoprire, condividere e commentare. L’aggiornamento, in fase di distribuzione globale, punta a rilanciare la competitività di Facebook nel settore dei contenuti verticali, sempre più dominato da TikTok e dallo stesso Instagram.

La novità principale riguarda le bolle degli amici, che permettono di vedere rapidamente chi tra i propri contatti ha apprezzato o interagito con un determinato Reel. Tale dettaglio, già familiare agli utenti di Instagram, stimola la conversazione e aumenta l’interazione tra le persone, rendendo l’esperienza più sociale e meno anonima. In più, sarà possibile inviare i Reel come messaggi diretti, proprio come accade sull’altra piattaforma di Meta, favorendo una fruizione più privata e personalizzata.

Facebook: un algoritmo potenziato e più intelligente

Oltre agli aspetti visivi e sociali, Meta ha lavorato a fondo sull’algoritmo di suggerimento dei contenuti, dichiarando un aumento fino al 50% dei Reel proposti in giornata rispetto al passato. Il nuovo sistema apprende più velocemente le preferenze degli utenti, analizzando non solo i like o i commenti, ma anche la durata dei video preferiti. Ciò consente di offrire un feed sempre più personalizzato e in linea con gli interessi individuali.

L’IA gioca un ruolo fondamentale anche nella selezione e raccomandazione dei contenuti, suggerendo Reel su argomenti correlati e approfondimenti tematici. Ogni utente potrà pii aiutare l’algoritmo a migliorare utilizzando il tasto “Non mi interessa”, così da filtrare i video meno rilevanti.

Meta ha chiarito che questo aggiornamento rappresenta solo l’inizio di una nuova fase evolutiva dei Reel su Facebook, che continueranno ad arricchirsi di strumenti creativi e sociali nei prossimi mesi. L’obiettivo? Rendere Facebook più dinamico e competitivo nel settore dei video brevi, integrando il meglio di Instagram in un ambiente pensato per la scoperta, la conversazione e la condivisione.