Vodafone, disponibili due promozioni telefoniche per chiamare verso l’estero

In un settore delle telecomunicazioni ormai dominato dagli operatori telefonici virtuali, Vodafone continua a difendersi benissimo e a mantenere una posizione dominante. Lo scorso anno si è confermato come l’operatore mobile con più clienti in assoluto, battendo TIM che si è piazzato al secondo posto.

Rimanere leader, come appena detto, non è semplice perché la concorrenza è davvero spietata, eppure Vodafone riesce anno dopo anno a confermare la fiducia dei suoi vecchi clienti, e a conquistarne di nuovi.

D’altronde la qualità della rete di Vodafone parla da sé. La copertura sul territorio è molto estesa e garantisce stabilità e prestazioni di navigazione molto veloci. Anche i servizi e i vantaggi extra hanno un ruolo nello spingere gli utenti verso questo gestore. E infine non si possono dimenticare le tariffe pensate su misura per ogni tipo di esigenza.

Vodafone, tariffe pensate anche per le chiamate verso l’estero

Oltre alle classiche promozioni telefoniche da utilizzare per navigare e chiamare in Italia, Vodafone ha pensato anche a due tariffe per le chiamate verso l’estero. In Italia vivono diversi cittadini con codice fiscale straniero, e il gestore ha pensato proprio a loro per l’elaborazione delle seguenti offerte.

La prima tariffa permette di avere a disposizione 150 giga di Internet per navigare in Italia e minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali. Oltre a 1000 minuti verso numeri mobili e fissi in Cina. E anche fino a 300 minuti verso più di 70 Paesi. Il costo è di 8,95 euro al mese, mentre il costo di attivazione è di 1 euro.

La seconda promozione, invece, propone 250 giga di Internet per navigare in Italia, minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali e in aggiunta 1000 minuti verso numeri mobili e fissi in Cina, 1000 minuti verso i numero mobili Vodafone in Albania, minuti illimitati verso i numero mobili Vodafone in Romania e fino a 300 minuti verso più di 70 Paesi a 10,95 euro al mese, mentre il costo di attivazione è di 3 euro.