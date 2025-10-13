Eagle Pictures lancia FilmAndMoreTV: arriva un nuovo servizio streaming “a noleggio”

Eagle Pictures

Eagle Pictures entra ufficialmente nel mondo dello streaming con il lancio di FilmAndMoreTV, una piattaforma dedicata interamente al cinema che punta su un modello diverso da quello dei colossi come Netflix o Disney+. Il servizio nasce in collaborazione con Vodevolution.com, società specializzata nella creazione di canali OTT, e offre un’esperienza focalizzata sulla qualità dei contenuti e sulla semplicità d’uso, senza abbonamenti e senza pubblicità.

Un servizio costruito attorno al cinema d’autore

FilmAndMoreTV debutta come piattaforma di noleggio digitale (Video on Demand) dedicata agli amanti del cinema. L’obiettivo è proporre un catalogo selezionato che va dai grandi classici alle ultime uscite internazionali, con un taglio curato che riflette la lunga esperienza di Eagle Pictures nella distribuzione cinematografica.

L’approccio è chiaro: non competere sul volume dei contenuti, ma sulla qualità e varietà dell’offerta. A differenza dei servizi in abbonamento, FilmAndMoreTV si avvicina di più a piattaforme come Chili, con la possibilità di noleggiare i film singolarmente per 48 ore, senza costi mensili ricorrenti.

FMcoin, la moneta virtuale del servizio

Il sistema di pagamento rappresenta una delle principali novità della piattaforma. Invece delle classiche transazioni per ogni titolo, FilmAndMoreTV introduce i FMcoin, crediti digitali acquistabili in pacchetti e utilizzabili per il noleggio immediato. Il listino prevede:

13 FMcoin per 10 euro

28 FMcoin per 20 euro

75 FMcoin per 50 euro

Ogni film costa in media 5 FMcoin, e una volta completato l’acquisto, l’utente può avviare la visione istantaneamente. L’idea è semplificare il processo di acquisto, evitando di dover inserire ogni volta i dati di pagamento e garantendo un’esperienza più fluida.

Interfaccia semplice e nessuna pubblicità

FilmAndMoreTV è disponibile su smartphone, tablet, PC e smart TV, tramite browser come Firefox e Safari o tramite app dedicate per iOS e Android. È compatibile anche con Chromecast, Google TV, LG, Samsung, Panasonic e Sony, offrendo un accesso universale e un’interfaccia priva di interruzioni pubblicitarie.

Eagle Pictures ha posto grande attenzione all’esperienza visiva, promettendo riproduzione in alta qualità e un’interfaccia costruita per la massima immediatezza. Ogni sezione del catalogo è organizzata per generi, autori e percorsi tematici, in modo da rendere più intuitiva la scoperta dei titoli meno conosciuti.