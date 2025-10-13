Apple prepara nuovi annunci: attesi MacBook, iPad Pro e AirTag 2 già prossima settimana

Secondo quanto riportato dal blog coreano Naver, Apple sarebbe pronta ad annunciare una nuova ondata di prodotti già a partire da lunedì prossimo, senza organizzare un evento tradizionale. Come avvenuto in passato, la società di Cupertino dovrebbe procedere con una serie di comunicati stampa pubblicati sul sito ufficiale, seguiti da video di approfondimento su YouTube dedicati ai singoli dispositivi.

Le informazioni arrivano dal leaker yeux1122, secondo il quale Apple avrebbe in programma il lancio di diversi prodotti attesi, tra cui:

un MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 (senza le varianti M5 Pro o Max);

i nuovi iPad Pro M5 nei formati da 11 e 13 pollici ;

una versione aggiornata del Vision Pro , basata sulla stessa architettura;

un Apple TV 4K con hardware rinnovato;

un HomePod mini di seconda generazione ;

e i nuovi AirTag 2.

Gli annunci dovrebbero essere distribuiti in più giornate consecutive, con una cadenza quotidiana, per garantire la massima visibilità a ciascun prodotto.

Indizi concreti e possibili conferme

Sebbene la fonte non sia considerata tra le più affidabili, alcuni elementi sembrano supportare l’ipotesi di un imminente rinnovamento del catalogo Apple. In alcuni video pubblicati su YouTube nelle ultime settimane sono già apparsi iPad Pro con chip M5, mentre documenti della FCC (Federal Communications Commission) hanno rivelato l’esistenza di un Vision Pro aggiornato, dotato di un processore più veloce e di una fascia per la testa ridisegnata per migliorare il comfort.

Anche per il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 ci sarebbero segnali concreti: diverse fonti asiatiche indicano che la produzione di massa sarebbe già in corso, sebbene la data di lancio resti incerta. Apple ha già utilizzato in passato il mese di gennaio per introdurre nuovi Mac: nel 2023, ad esempio, i modelli con chip M2 Pro e M2 Max furono annunciati proprio tramite comunicato stampa.

Novità hardware e funzioni AI in arrivo

Per la prossima Apple TV 4K si parla dell’integrazione del chip A17 Pro, progettato per supportare la versione di Siri potenziata da Apple Intelligence, prevista per il 2026. L’HomePod mini 2 potrebbe invece adottare un chip S9 o una sua evoluzione, mentre gli AirTag 2 dovrebbero offrire una portata maggiore e nuove funzioni di localizzazione avanzata.

Sebbene Apple non abbia ancora confermato nulla ufficialmente, la mole di indizi e fughe di notizie suggerisce un inizio di settimana particolarmente intenso per la compagnia di Cupertino, pronta a rinnovare molte delle sue linee di prodotto in vista del 2026.