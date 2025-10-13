Gemini arriva su Google Maps: l’assistente AI diventa un copilota intelligente

Google Maps si prepara ad accogliere Gemini, l’assistente basato su intelligenza artificiale sviluppato da Mountain View. Un’analisi del codice della versione beta 25.41.03.815390258 dell’app, condotta da Android Authority, ha svelato i primi dettagli su come l’AI verrà integrata all’interno del servizio di navigazione più usato al mondo.

Secondo quanto emerso, Gemini sostituirà gradualmente Google Assistant nell’interfaccia di navigazione. Toccare l’icona del microfono, collocata in alto a destra, non attiverà più il classico assistente vocale: il simbolo colorato verrà rimpiazzato per qualche istante da una “scintilla”, segno distintivo del nuovo sistema AI di Google. Un cambiamento che non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche il modo in cui gli utenti potranno interagire con l’app.

Da navigatore a copilota virtuale

Gemini introdurrà funzioni decisamente più avanzate rispetto a quelle del precedente assistente. Durante la guida, potrà modificare automaticamente il percorso per evitare pedaggi o autostrade, senza richiedere input manuali. Inoltre, sarà in grado di rispondere a domande contestuali o non direttamente legate alla navigazione, come informazioni meteo, aggiornamenti sul traffico o curiosità sul luogo di destinazione.

Queste capacità rendono Gemini un copilota virtuale, capace di fornire assistenza in tempo reale e di adattarsi alle esigenze del conducente. L’obiettivo è trasformare Maps in uno strumento più dinamico e interattivo, dove la voce e il linguaggio naturale diventano il principale canale di comunicazione.

Integrazione diretta con l’ecosistema Google

All’interno dell’interfaccia sperimentale scoperta da Android Authority compare anche una voce dedicata alle impostazioni di Gemini, che permette di accedere direttamente all’app principale dell’assistente AI. Ciò suggerisce un’integrazione profonda tra Google Maps e Gemini, coerente con la strategia di Google di sostituire gradualmente Assistant in tutto l’ecosistema mobile.

Per ora la funzione non è ancora disponibile al pubblico, ma il fatto che sia già attivabile nella beta lascia pensare a un rilascio imminente, probabilmente nelle prossime settimane. Una volta completata l’integrazione, Gemini potrebbe rappresentare la più grande evoluzione di Google Maps degli ultimi anni, aprendo la strada a una nuova generazione di navigazione intelligente, personalizzata e conversazionale.