Iliad: con questa offerta caratteristiche top e prezzo bloccato

Un elemento che ognuno di noi utilizza praticamente tutti i giorni sicuramente è la promozione telefonica attiva sul proprio numero di cellulare, quest’ultima infatti è diventata un vero e proprio must poiché ci permette di sfruttare al meglio il nostro smartphone dal momento che quest’ultimo riesce a dare il meglio di sé, quando ovviamente ha a disposizione minuti, SMS ma soprattutto gigabyte traffico dati per poter navigare quando ovviamente siamo lontani da casa.

Di conseguenza è importantissimo scegliere un’offerta in grado di soddisfare le nostre esigenze sotto questo punto di vista, ogni provider telefonico qui in Italia infatti si impegna ad offrire cataloghi di offerte davvero ricchi di possibilità che possono accontentare ogni fascia di utenti presente, da chi non vuole badare a spese a chi invece si accontenta dello stretto necessario per il suo utilizzo personale.

Qui in Italia, un provider che sicuramente può fare la differenza da questo punto di vista è Iliad, il pro provider telefonico tinto di rosso infatti vanta un catalogo davvero vasto che garantisce offerte per tutti i gusti, oggi ve ne portiamo una che può rappresentare sicuramente una valida opzione da questo punto di vista.

Prezzo bloccato per sempre

L’offerta di cui vi stiamo per parlare offre caratteristiche davvero interessanti, innanzitutto 200 GB di traffico dati connettività 5G attiva di default, ai quali si aggiungono minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti i numeri nazionali, il prezzo mensile dell’offerta ammonta a 9,99 € e sarà fisso per sempre, insieme a quest’ultimo abbiamo un costo di attivazione di ulteriori 9,99 € che includono il prezzo della Sim.

Se siete interessati l’attivazione può essere effettuata comodamente online sul sito ufficiale di Iliad oppure in un punto vendita ufficiale disponibile nella vostra città, vi basterà cercare su Internet la sua locazione, sicuramente si tratta di un’ottima promozione soprattutto per il prezzo fisso per sempre che dunque vi protegge da eventuali rimodulazioni unilaterali dell’offerta.