Honor 400 Lite in sconto di 150 euro su AliExpress: un prezzo bassissimo

Una delle migliori occasioni per spendere poco o niente su AliExpress è rappresentata sicuramente da Honor 400 Lite 5G, uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo che viene a costare decisamente meno proprio in questi giorni, grazie alla promozione attivata dall’e-commerce.

Lo sconto che tutti gli utenti devono saper cogliere subito al volo è attivo su un dispositivo lanciato sul mercato agli inizi del 2025, che raggiunge dimensioni di 161 x 74,55 x 7,29 millimetri di spessore, con un peso di 171 grammi. Il processore è il MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU IMG BXM-8-256, e anche una configurazione, nel nostro caso, di 12GB di RAM con 256GB di memoria interna (non espandibile).

Il display è l’ottimo AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione massima di 1080 x 2412 pixel, densità di 394 ppi e refresh rate a 120Hz, sempre con 16 milioni di colori. Ciò che stupisce è sicuramente la presenza di un comparto fotografico posteriore composto da due sensori, con il principale da 108 megapixel, che viene seguito a ruota da un secondario ultragrandangolare da 5 megapixel. Gli scatti sono da 12000 x 9000 pixel, mentre l’apertura massima è di F2.2. Spostandosi anteriormente è presente invece un sensore da 16 megapixel, che prevede apertura di F2.45.

AliExpress, la promozione sull’Honor 400 Lite è ottima

E’ facile spendere poco per l’acquisto di questo smartphone, dovete infatti sapere che il suo prezzo iniziale di 357,42 euro, viene fortemente ridotto di circa 151 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 206,41 euro. Premete qui per l’acquisto.

Solo con questa promozione potrete spendere così poco, ricordatevi che la spedizione viene effettuata direttamente dalla Spagna, prevede garanzia legale della durata di 24 mesi, e non sono previsti dazi doganali da pagare, oltre a spese di spedizione gratuite. I tempi di consegna sono circa di 5/7 giorni (non necessariamente lavorativi).