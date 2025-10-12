Very Mobile lancia l’offerta da 6,99€ con 200 GB in 5G e primo mese gratis

Nel panorama degli operatori virtuali, Very Mobile continua a puntare sulla semplicità e sulla convenienza. La nuova offerta del gestore, proposta a 6,99€ al mese per sempre, mette a disposizione 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, e un vantaggio non trascurabile: il primo mese gratuito.

Tutto incluso, nessun vincolo e attivazione simbolica

La nuova promozione è aperta a tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di provenienza. Non ci sono restrizioni né vincoli di portabilità specifici: chiunque può passare a Very Mobile e beneficiare delle stesse condizioni.

L’attivazione ha un costo una tantum di 0,99€, mentre la SIM è gratuita. Inoltre, il primo mese di servizio non si paga, permettendo di provare l’offerta senza costi immediati.

Il pacchetto comprende 200 GB di traffico dati in 5G, con accesso alla rete di nuova generazione incluso nel prezzo, senza costi aggiuntivi. A completare la proposta ci sono minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori, secondo le condizioni d’uso previste.

Attivazione rapida e digitale anche con SPID

Very Mobile offre diverse modalità di attivazione per rendere il passaggio ancora più rapido. È possibile completare l’intera procedura anche tramite SPID, in pochi minuti e senza moduli cartacei.

Chi preferisce evitare la SIM fisica può scegliere la eSIM, una versione digitale che consente di attivare l’offerta immediatamente dopo l’acquisto, senza dover attendere la consegna a domicilio.

La navigazione in 5G è disponibile su tutti i dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete Very Mobile, garantendo velocità e stabilità nelle connessioni quotidiane.

Con un canone fisso nel tempo, un mese gratuito e una procedura di attivazione semplice e veloce, Very Mobileconferma la sua posizione tra gli operatori più affidabili del segmento low-cost, offrendo un servizio chiaro, senza sorprese e con prestazioni di livello.