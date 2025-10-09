Google: con Gemini verrà resa immediata qualsiasi interazione dai nostri smartphone

Gemini

L’obiettivo di Google per la prossima generazione di smartphone è chiaro: trasformare Gemini in un vero agente intelligente, capace di interpretare il contesto e agire in modo proattivo, anticipando i bisogni dell’utente. Dopo averlo reso parte integrante di Android 16 e della nuova gamma Pixel 10, l’azienda di Mountain View punta ora a eliminare ogni attrito nel modo in cui interagiamo con il suo assistente.

Gemini verso una nuova forma di interazione naturale

Un nuovo brevetto recentemente individuato da Neume.io suggerisce infatti che in futuro non sarà più necessario pronunciare la hotword “Ehi Google” o utilizzare gesture specifiche: Gemini potrà attivarsi automaticamente quando lo schermo rileverà la presenza del viso dell’utente, rendendo l’esperienza ancora più immediata e naturale.

Attualmente, per avviare una conversazione con Gemini serve un comando esplicito — che sia una parola chiave, un tocco sul display o la pressione di un tasto fisico. Il nuovo sistema brevettato da Google, invece, sfrutterebbe la griglia di sensori capacitivi già integrata nel display, normalmente utilizzata per rilevare il tocco delle dita.

Questi sensori sono in grado di rilevare la presenza di un oggetto vicino, anche senza contatto diretto con lo schermo. L’idea è di impiegare questa tecnologia per individuare il volto o la bocca dell’utente quando si avvicina al dispositivo, riconoscendo il gesto come un’intenzione d’interazione e attivando automaticamente Gemini.

Il brevetto descrive un sistema “passivo” che lavora in background, senza consumi aggiuntivi e senza la necessità di hardware supplementare. Lo smartphone sarebbe in grado di interpretare lo schema del movimento e distinguere, grazie al machine learning, tra un’interazione volontaria e un semplice avvicinamento casuale, come quando si prende il telefono in mano.

Un assistente davvero “proattivo”

Se implementata, questa tecnologia rappresenterebbe un passo decisivo verso l’interazione contestuale, ovvero quella in cui il dispositivo comprende da solo quando intervenire e come rispondere. Gemini potrebbe diventare più discreto ma sempre disponibile, pronto ad avviare conversazioni, suggerire azioni o interpretare richieste solo osservando l’atteggiamento dell’utente.