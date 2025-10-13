Esselunga lancia offerta che fa impazzire ogni gamer: ecco la promo

C’è chi si scalda davanti alla console come se fosse in uno stadio vero, con la tensione che cresce prima del fischio d’inizio e il cuore che accelera. In quei momenti, la sfida non è solo tra pixel ma tra passione e prontezza, tra riflessi e strategia. Ogni partita diventa un duello in cui la vittoria è tutta una questione di ritmo e precisione. Anche una serata normale può trasformarsi in spettacolo, con amici pronti a commentare ogni tiro al volo e ogni dribbling sbagliato. Il bello è che tutto questo succede nel salotto grazie ad Esselunga, con le luci soffuse e la tv accesa. Per chi ama le emozioni forti, il digitale sa regalare la stessa adrenalina di una finale, solo che basta un controller per sentirsi dentro l’azione, senza neanche uscire di casa. Basta andare da Esselunga ed approfittare della nuova promo per avere tra le mani un gioco che fa venire la pelle d’oca!

Esselunga pensa a voi con offerte da capogiro

Da Esselunga, la passione per il gaming diventa realtà con EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro, un affare che merita l’applauso più caloroso. Gli appassionati della generazione precedente trovano da Esselunga anche EA SPORTS FC 26 per PS4 a 69,90 euro, con la stessa carica di emozioni e grafica spettacolare. Ma Esselunga non si ferma: tra gli scaffali c’è anche uno smartphone di ultima generazione, pensato per scattare, navigare e condividere con stile. Chi passa da Esselunga scopre un mondo di offerte concrete e sorprese digitali. Con ogni promozione, Esselunga dimostra che il divertimento è dietro l’angolo, pronto per chi sa cogliere l’occasione. Entrate da Esselunga e lasciate che la passione per il gioco trovi il suo campo da campioni.