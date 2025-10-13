Apple torna a provocare Windows con una campagna su CrowdStrike

Dopo un periodo tutto sommato, tranquillo, sembra che Apple abbia deciso di tornare a punzecchiare Microsoft e nello specifico Windows, tramite un piccolo cortometraggio della lunghezza di otto minuti infatti la società della mela morsicata ha deciso di andare a toccare una nota dolente della storia recente di Windows, stiamo parlando dell’episodio legato al malfunzionamento di CrowdStrike che ha mandato in crash tantissimi computer in tutto il mondo.

Il cortometraggio

All’interno di questo piccolo corto vengono inquadrati i protagonisti di The Underdogs”, i quali sono intenti a svolgere alcuni lavori di marketing sui loro personal computer quando ad un certo punto questi ultimi vanno in blocco completo mandando a monte tutti i piani dei personaggi, dopodiché interviene un tecnico della sicurezza che va a sottolineare come il problema sia legato al kernel, una parte del sistema operativo che entra in diretto contatto con l’hardware e le memorie decidendo o meno sul funzionamento della macchina, chiaro richiamo per l’appunto a quanto accaduto nella vicenda CrowdStrike.

Continuando con lo spot si vedono gli altri utenti, continuare a chiudere affari, lavorare e svolgere altri compiti sui propri MacBook e si notano i protagonisti che sono passati ad utilizzare il Mac mini dal momento che in base a quanto detto proprio dal tecnico di sicurezza, definito come Sam, in questi sistemi nonostante il kernel lavori a livelli profondi, quest’ultimo sia protetto e inaccessibile a chiunque, impedendo la generazione di errori da parte di software esterni o anche di malware.

Ovviamente si tratta di un piccolo attacco satirico diretto a Microsoft dopo un periodo di calma piatta abbastanza prolungato, effettivamente i toni negli ultimi tempi si erano molto abbassati ma la rivalità non è mai scomparsa del tutto, ecco dunque che Apple ha deciso un attimo di ricordare a Microsoft, chi è la sua rivale storica con un cortometraggio dei toni sicuramente ironici, ma allo stesso tempo abbastanza chiari.