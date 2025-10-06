PlayStation 4, in arrivo dei tagli su alcuni servizi di PSN

PlayStation, lanciata per la prima volta nel 1994 da Sony, cambiò per sempre il mondo del gaming.

Da quel momento, infatti, nulla fu più come prima. PlayStation portò nel mondo del gaming un nuovo modo di intendere il videogioco.

Non si tratta quindi di una semplice console per videogiochi, ma di una vera e propria icona degli anni 90.

Negli anni c’è stata un’evoluzione tecnologica e naturale della console più famosa di tutti i tempi.

E ogni nuova generazione ha sempre apportato delle modifiche al passo con i tempi. In questo modo si hanno spinto gli utenti appassionati a voler a tutti i costi il nuovo modello.

Adesso Sony si prepara a lanciare l’ultimo upgrade, la nuova PlayStation 6. Non ci sono ancora molte ufficialità che riguardano il nuovo modello, però, secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere disponibile nel 2027.

Nel frattempo, alcuni vecchi modelli vengono modificati, e in alcuni casi anche dismessi.

Sony: la PlayStation 4 si prepara alla sua fine?

PlayStation 4 è il quarto modello dell’iconica consolle Sony.

Lanciata nel 2013, la PS4 ha introdotto delle innovazioni rispetto ai modelli precedenti, segnando un’epoca intera.

Nonostante l’avanzamento tecnologico che c’è stato, con l’uscita della PlayStation 5, il quarto modello rimane ancora una macchina affidabile per molti giocatori e appassionati di gaming.

Tuttavia è chiaro che l’evoluzione tecnologica sta rendendo sempre più difficile il supporto di un modello ormai “passato”.

A partire dal 2026, purtroppo avrà inizio il processo di dismissione di alcuni servizi online di PS4.

Per gli utenti, il cambiamento sarà sicuramente graduale. I giochi ormai acquistati continueranno a funzionare. C’è da dire però che alcuni servizi collegati al PlayStation Network potranno però non essere più accessibili.

Alcuni servizi che potrebbero non funzionare più sono i salvataggi iCloud e alcuni servizi online.

L’obiettivo di Sony è probabilmente quello di spingere gli utenti verso l’innovazione, tentando di chiudere con il passato in favore del processo tecnologico e dei nuovi modelli in uscita in futuro.