Offerta AMAZON: prezzo impazzito sul Motorola Edge 60

Amazon è pronta a riservare una nuova sorpresa a tutti i consumatori, con il lancio di una promozione davvero più unica che rara, che abbassa di molto il livello di spesa sull’acquisto del Motorola Edge 60, un dispositivo di fascia media, oggi ancora più economico del passato.

Osservando meglio da vicino lo smartphone, possiamo notare disporre di un display da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, con 446 ppi, sempre mantenendo tecnologia P-OLED di ottima qualità e un refresh rate a 120Hz, con protezione Gorilla Glass 7i e oltre 16 milioni di colori.

La leggera curvatura dello schermo non deve farvi dubitare o preoccupare, poiché sotto il cofano si può trovare un processore eccellente, quale è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, passando per la solita ottima GPU Mali-G615 MC2, nonché 12GB di RAM con tanta memoria interna (in questo caso espandibile con microSD).

Amazon riserva uno sconto folle sul Motorola Edge 60

Uno smartphone eccellente sotto molteplici punti di vista che oggi viene a costare decisamente meno del suo listino di 399 euro, difatti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistarlo con un investimento finale corrispondente di soli 215,73 euro, sempre no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per effettuare l’acquisto.

La colorazione attualmente in vendita a questo prezzo non è altro che la bellissima PANTONE Gibraltar Sea, soluzione che richiama chiaramente il mare con le sue tonalità sull’azzurro, e che allo stesso tempo convince con una scocca posteriore davvero piacevolissima al tatto, oltre che particolarmente elegante, almeno in confronto agli standard a cui siamo abituati.

Il prezzo indicato è valido per poco tempo, per questo motivo consigliamo di prendere una decisione il più rapidamente possibile.