TIM con le sue Power distrugge Iliad: ecco fino a 300GB in 5G

Ci sono le migliori offerte di TIM a disposizione degli utenti, ecco quali sono e soprattutto quanto costano ogni mese

scritto da Felice Galluccio
TIM

TIM rinnova il suo listino di offerte mobili con delle soluzioni uniche nel loro genere. Si va dalle tariffe Power dedicate per chi arriva da operatori virtuali e da Iliad, fino al piano Young rivolto ai più giovani, l’obiettivo è chiaro: combinare 5G, tanti giga e prezzi competitivi.

TIM Power Supreme e Power Iron: potenza e risparmio

Tra le proposte più interessanti spicca la TIM Power Supreme, destinata a chi proviene da Iliad o gestori virtualicome Fastweb e PosteMobile. A 7,99€ al mese, offre 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, un pacchetto equilibrato che unisce convenienza e alte prestazioni.

Accanto a questa, TIM propone anche la Power Iron, una soluzione ancora più economica per la stessa categoria di utenti (Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri). Il costo scende a 6,99€ al mese, con 200 GB in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Un’offerta che punta al massimo risparmio, senza rinunciare alla velocità e all’affidabilità della rete TIM.

TIM Power Special: due versioni per origini diverse

La gamma si amplia con due varianti Power Special, entrambe a 9,99€ al mese, ma destinate a pubblici differenti.
La Power Special New è pensata per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali, e mette a disposizione 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.
La Power Special Pro, invece, si rivolge agli utenti provenienti da WindTre e Very Mobile, con 100 GB in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS.

Due proposte che condividono la stessa struttura, ma con quantità di dati calibrate sul profilo dell’utente in arrivo, a conferma della strategia di TIM di personalizzare le proprie offerte.

TIM Young: l’offerta 5G per gli under 30

Infine, TIM Young è la proposta pensata per gli utenti under 30. Al prezzo di 9,99€ al mese, include 200 GB in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Una soluzione completa per chi desidera navigare e comunicare senza vincoli, mantenendo un canone accessibile e fisso nel tempo.

Con questa gamma, TIM consolida la propria posizione nel mercato mobile offrendo piani diversificati ma accomunati da un elemento chiave: la velocità e la stabilità della rete 5G.

