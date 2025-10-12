TIM con le sue Power distrugge Iliad: ecco fino a 300GB in 5G

TIM rinnova il suo listino di offerte mobili con delle soluzioni uniche nel loro genere. Si va dalle tariffe Power dedicate per chi arriva da operatori virtuali e da Iliad, fino al piano Young rivolto ai più giovani, l’obiettivo è chiaro: combinare 5G, tanti giga e prezzi competitivi.

TIM Power Supreme e Power Iron: potenza e risparmio

Tra le proposte più interessanti spicca la TIM Power Supreme, destinata a chi proviene da Iliad o gestori virtualicome Fastweb e PosteMobile. A 7,99€ al mese, offre 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, un pacchetto equilibrato che unisce convenienza e alte prestazioni.

Accanto a questa, TIM propone anche la Power Iron, una soluzione ancora più economica per la stessa categoria di utenti (Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri). Il costo scende a 6,99€ al mese, con 200 GB in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Un’offerta che punta al massimo risparmio, senza rinunciare alla velocità e all’affidabilità della rete TIM.

TIM Power Special: due versioni per origini diverse

La gamma si amplia con due varianti Power Special, entrambe a 9,99€ al mese, ma destinate a pubblici differenti.

La Power Special New è pensata per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali, e mette a disposizione 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

La Power Special Pro, invece, si rivolge agli utenti provenienti da WindTre e Very Mobile, con 100 GB in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS.

Due proposte che condividono la stessa struttura, ma con quantità di dati calibrate sul profilo dell’utente in arrivo, a conferma della strategia di TIM di personalizzare le proprie offerte.

TIM Young: l’offerta 5G per gli under 30

Infine, TIM Young è la proposta pensata per gli utenti under 30. Al prezzo di 9,99€ al mese, include 200 GB in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Una soluzione completa per chi desidera navigare e comunicare senza vincoli, mantenendo un canone accessibile e fisso nel tempo.

Con questa gamma, TIM consolida la propria posizione nel mercato mobile offrendo piani diversificati ma accomunati da un elemento chiave: la velocità e la stabilità della rete 5G.