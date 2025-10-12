Very Esclusiva con 150 GB continua fino a fine mese

Da qualche giorno l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di continuare a proporre il suo catalogo di offerte di rete mobile per tutta la fine del mese corrente. Tra le offerte di cui è stata prorogata la disponibilità, spicca senz’altro una in particolare. Ci stiamo riferendo alla super promo nota con il nome dj Very Esclusiva, in particolare alla sua versione con 150 GB di traffico dati.

Very Esclusiva con 150 GB di traffico dati continua fino alla fine del mese corrente

Tra le offerte di rete mobile prorogate dall’operatore telefonico virtuale Very Mobile, spicca senz’altro quella denominata Very Esclusiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo in particolare alla sua versione con 150 GB di traffico dati inclusi ogni mese. Come le altre offerte dell’operatore, anche quest’ultima rimarrà quindi a disposizione degli utenti interessati per qualche altra settimana.

Gli interessati la potranno infatti attivare fino alla giornata del prossimo 30 ottobre 2025. Ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero eccezionale. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. La velocità massima per navigare è però limitata a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Anche il resto del bundle è estremamente interessante. L’offerta include infatti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Una delle cose più sorprendenti di questa offerta è sicuramente il costo per il rinnovo. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti pagare appena 4,99 euro al mese. L’operatore virtuale Very Mobile sta inoltre proponendo il primo mese di rinnovo totalmente gratuito. Con questa offerta è anche compatibile la promozione Porta un Amico in Very, che permette di ricevere anche 10 euro di ricarica in omaggio. È infine previsto un costo di attivazione di 0,99 euro.