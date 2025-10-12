Fastweb Mobile, Full e Maxi: tre nuove offerte con fino a 300 GB e 5G incluso

Fastweb rinnova il proprio listino mobile con tre nuove tariffe pensate per adattarsi a ogni tipo di esigenza. Le offerte si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, e combinano grandi quantità di giga, 5G incluso e servizi aggiuntivi, il tutto con la trasparenza che da anni caratterizza il gestore.

Fastweb Mobile e Mobile Full: equilibrio tra prezzo e prestazioni

Molte persone di solito scelgono la prima offerta che è la Fastweb Mobile, con all’interno ben 150 GB di traffico dati, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo di 8,95€ al mese. È probabilmente è una delle più amate ma c’è anche altro da valutare.

Per chi ha bisogno di qualcosa in più, c’è Fastweb Mobile Full, con 200 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS, al costo di 10,95€ al mese. Anche in questo caso l’offerta è completamente trasparente, senza vincoli contrattuali né costi nascosti.

Mobile Maxi: 300 GB e servizi aggiuntivi

Al vertice dell’offerta si posiziona Fastweb Mobile Maxi, proposta completa che include 300 GB di traffico dati, minuti illimitati, 100 SMS e due vantaggi esclusivi: Fastweb Protect, il servizio che tutela la navigazione da minacce online, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, un plus dedicato a chi possiede animali domestici. Tutto questo a 12,95€ al mese, con 5G incluso e condizioni sempre chiare.

Attivazione semplice e digitale

Tutte e tre le tariffe possono essere attivate online o tramite chiamata gratuita con un consulente. È disponibile anche la eSIM gratuita, mentre per la SIM fisica la spedizione è senza costi.

L’attivazione può essere completata in pochi minuti tramite SPID, Carta d’identità elettronica o video identificazione, in base alla preferenza dell’utente. Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, senza ulteriori spese ricorrenti.

Con queste nuove proposte, Fastweb conferma la propria strategia di unire prezzi competitivi, grandi quantità di datie servizi inclusi, offrendo una delle esperienze mobili più affidabili e trasparenti del mercato italiano.