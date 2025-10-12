HMD Pulse 2 Pro: emerse nuove caratteristiche

Il mercato degli smartphone continua a spingere verso dispositivi più versatili, resistenti e con prestazioni più sofisticate. In tale contesto, HMD Global si prepara a lanciare il suo nuovo Pulse 2 Pro. Un modello che punta ad unire design contemporaneo, funzionalità avanzate e praticità. Le specifiche confermano l’obiettivo dell’azienda di offrire uno smartphone potente e moderno. Il display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz rappresenta un notevole miglioramento. Mentre il processore Unisoc T615, supportato da 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di archiviazione interna, dovrebbe assicurare prestazioni fluide.

HMD Pulse 2 Pro: i primi dettagli emersi

Le prime immagini del Pulse 2 Pro rivelano un modulo fotografico che punta a qualità elevata. Ciò grazie ad un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, un secondo modulo da 2 MP. Mentre la fotocamera frontale è da 50 MP. La fotocamera posteriore è inserita in una sezione quadrata dai bordi smussati e leggermente rialzata.

Tra le funzionalità più interessanti spicca il supporto Selfrepair, che sembra indicare una maggiore modularità e la possibilità di sostituire autonomamente alcuni componenti. Scelta che risulta coerente con l’orientamento di HMD verso dispositivi più sostenibili e riparabili. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 20 W completa l’offerta. Ciò insieme a Android 15 come sistema operativo preinstallato. La disponibilità in varianti cromatiche come Glacier Green, Midnight Black e Twilight Purple sottolinea, inoltre, l’attenzione ai dettagli estetici e al gusto degli utenti.

La presenza di doppi altoparlanti, due microfoni e pulsanti personalizzabili suggerisce un approccio orientato alla versatilità e alla multimedialità. La connettività NFC completa il pacchetto, rendendo il dispositivo adatto a chi utilizza lo smartphone anche come strumento di pagamento o controllo digitale. Il nuovo dispositivo sembra voler offrire un’esperienza completa: la certificazione IP54 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. L’uscita di tale modello potrebbe segnare un nuovo capitolo nella strategia di HMD. Non resta che attendere il rilascio di informazioni ufficiali da parte dell’azienda stessa.