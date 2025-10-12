Facebook: in arrivo nuove opzioni per i Reels

La fruizione di video online ha subito una trasformazione importante negli ultimi anni. Ciò ha spinto le piattaforme social a ripensare l’esperienza utente. In tale contesto, Facebook ha annunciato una serie di aggiornamenti pensati per rendere più interattiva la fruizione dei Reels. Al centro della novità c’è un motore di raccomandazione aggiornato, capace di apprendere più rapidamente gli interessi degli utenti. L’evoluzione dei Reels riguarda anche la loro durata: i video che superano il minuto rappresentano un quarto dei contenuti pubblicati dai creator con oltre 10.000 follower e oltre la metà del tempo di visualizzazione complessivo. Inoltre, il nuovo algoritmo mostra circa il 50% in più di Reels pubblicati nello stesso giorno. Garantendo così una maggiore freschezza dei contenuti e una selezione più diversificata.

Facebook: nuove opzioni per i Reels sulla piattaforma

Anche il sistema di salvataggio dei contenuti è stato aggiornato. Consentendo così di raccogliere più facilmente Reels e post preferiti in un’unica sezione. Il tutto con un effetto positivo sul tempo di visione complessivo. E non è tutto. Alcune clip offrono ricerche suggerite dall’intelligenza artificiale. Strumenti che permettono di esplorare temi correlati e scoprire nuovi contenuti senza uscire dal lettore dei Reels. Si tratta di interventi che riportano al centro il carattere sociale della piattaforma.

Inoltre, tra le novità più visibili, c’è l’introduzione delle “friend bubbles”. Si tratta di “bolle” che mostrano quali contenuti sono stati apprezzati dagli amici e permettono di avviare una chat privata direttamente dal post o dal Reel. Tale funzione mira a rendere le interazioni più immediate e spontanee.

Tali aggiornamenti segnano l’inizio di una nuova fase per Facebook. La quale è incentrata su personalizzazione, connessione tra utenti e divertimento. L’approccio adottato evidenzia come i social network stanno cercando di conciliare intrattenimento e socialità. Ciò per restituire agli utenti uno spazio digitale sempre più su misura e vicino alle proprie esigenze di interazione.