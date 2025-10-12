ho. Mobile costa solo 9,99€ al mese: il 5G è gratis e ci sono tantissimi giga

Tra i gestori virtuali più conosciuti in Italia, ho. Mobile continua a distinguersi per la chiarezza e la semplicità delle sue offerte. L’ultima proposta si rivolge sia a chi intende portare il proprio numero, sia a chi preferisce attivarne uno nuovo, offrendo 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99€ al mese per sempre.

Prezzi chiari e attivazione flessibile con ho. Mobile

La trasparenza resta uno dei tratti distintivi del brand. L’attivazione costa 2,99€ una tantum, indipendentemente dall’operatore di provenienza o dalla scelta di un nuovo numero, mentre la SIM è gratuita. Per rendere effettiva la promozione è necessaria una prima ricarica da 10€, che copre il costo del primo mese, portando la spesa iniziale complessiva a 12,99€.

Chi preferisce una soluzione completamente digitale può optare per la eSIM, che costa 1,99€ e consente di attivare l’offerta in pochi minuti, senza attendere la consegna della SIM fisica.

Al suo interno, l’offerta include 200 GB di traffico dati in 5G, minuti senza limiti verso numeri fissi e mobili, e SMS illimitati verso tutti i gestori. È prevista anche l’assistenza diretta tramite WhatsApp, un canale rapido e pratico per ricevere supporto senza passare da call center o attese telefoniche.

Tre modalità per attivare la SIM di ho. Mobile

Ho. Mobile offre tre diverse opzioni per attivare la SIM, così da adattarsi a ogni esigenza. Ecco le varie opportunità per il pubblico:

Pagamento online con consegna a domicilio , con possibilità di attivazione tramite app, SPID, edicola o tabaccheria;

Ritiro immediato in edicola , con pagamento in contanti o carta;

Attivazione digitale con eSIM, che consente di iniziare a utilizzare l’offerta in pochi minuti.

Questa varietà di scelte, insieme alla copertura 5G e a un prezzo stabile nel tempo, conferma ho. Mobile come uno degli operatori più competitivi del mercato, capace di unire convenienza, trasparenza e praticità in un’unica offerta mobile.