HMD Pulse Pro 2: i rumor parlano di un upgrade significativo

HMD sta lavorando a un successore del suo modello per la fascia moedio-bassa Pulse Pro, secondo un Insider decisamente affidabile infatti la società finlandese ormai fondata una decina di anni fa direttamente dagli ex dirigenti di Nokia sta lavorando ad un successore di alto livello che segnerà un passo in avanti rispetto al primo modello, quest’ultimo si chiamerà semplicemente HMD Pulse pro 2.

Il dispositivo in questione includerà diverse migliorie della scheda tecnica che lo renderanno più competitivo rispetto al predecessore, soprattutto a beneficiare di questi cambiamenti sarà il display visto che passerà finalmente al full HD e arriverà a 120 Hz di frequenza di aggiornamento, anche la diagonale aumenterà leggermente da 6,65 pollici fino a 6,72.

Miglioramento di prestazioni

Il chip resterà sempre il classico Unisoc che dunque descrive come il dispositivo apparterrà a una fascia medio bassa del mercato, ma si passerà dal classico modello T606 al modello T7250, nonostante il nome possa essere fuorviante questa differenza non si tradurrà in grossi miglioramenti, da un punto di vista delle prestazioni, dal momento che la CPU sarà composta da un elemento dual core da 1,8 GHz e altri sei core efficienti da 1,6 GHz, l’unica differenza dunque sarà di 200 MHz in più nei core ad alte prestazioni.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, il sensore principale sarà da 50 megapixel che verrà accompagnato da un ausiliario da due megapixel, frontalmente invece avremo un altro sensore da 50 mega pixel, nello specifico non abbiamo alcuna informazioni in merito ai modelli precisi di questi sensori e anche riguardo le loro dimensioni, non sappiamo granché, ovviamente vista la fascia del dispositivo non c’è da aspettarsi troppo ma si spera che almeno sia presente la stabilizzazione ottica dell’immagini che sarebbe un gran passo in avanti rispetto al passato.

Per il resto abbiamo una batteria da 5000 mA che supporta la ricarica a 20 W, per quanto riguarda invece i tagli di memoria, le configurazioni disponibili saranno sei i gigabyte di RAM e 128 GB di storage, 8 + 128 e 8 + 256 GB, il tutto dovrebbe contenere Android 15 con tre anni di aggiornamenti software garantiti.