Truffa via mail e soldi scomparsi: ecco come vi fregano con un messaggio

Riuscire a metterci una pezza è fondamentale quando una truffa comincia a diventare pericolosa. In queste ore gli utenti si stanno ritrovando improvvisamente sommersi da messaggi come quello che si può trovare nel paragrafo successivo, l’ennesima truffa che purtroppo prende in prestito il buon nome di Apple e del suo iCloud. Fate molta attenzione ed evitate di cascar in quanto è solo un inganno e soprattutto non c’è nulla di vero in quello che viene detto nel messaggio.

Nuova truffa e nuovi problemi per gli utenti: ecco cosa sta accadendo in queste ore

Uno dei problemi con cui gli utenti che hanno un iPhone combattono ogni giorno e sicuramente il loro iCloud. In realtà si tratta di una grossa risorsa che il colosso di Cupertino mette a disposizione ma che necessita di un pagamento per offrire più giga di storage alle persone. Proprio su questo stanno giocando alcuni truffatori che infatti avrebbero segnalato con una mail alle loro potenziali vittime il cloud pieno. È tutta una strategia per far aprire il messaggio agli utenti, in modo da poterli fregare. Ecco il testo completo:

“iCloud®

Tentativo di Pagamento Fallito Durante il Rinnovo del Tuo abbonamento

all’archivio iCloud

0 GB 48.9GB /50 GB

Impossibile rinnovare il tuo spazio di archiviazione iCloud

Il tuo metodo di pagamento è scaduto: Aggiorna i tuoi

dati di pagamento per continuare.

Se stai esaurendo lo spazio iCloud, valuta l’idea di passare a un piano di archiviazione superiore.

Dettagli Ordine

ID Abbonamento : 56631229

Prodotto: Spazio iCloud

Data di scadenza: 10 October 2025

Senza spazio iCloud, potresti non essere in grado di archiviare tutti i tuoi dati e file nel Servizio di Sincronizzazione iCloud fornito da Apple che consente agli utenti di archiviare i propri dati, come foto, video, documenti e altro ancora, sui server Apple e di accedervi da qualsiasi dispositivo utente.

Aggiorna le mie informazioni di pagamento

Il team iCloud“.