Truffa via mail e soldi scomparsi: ecco come vi fregano con un messaggio

Riuscire a metterci una pezza è fondamentale quando una truffa comincia a diventare pericolosa. In queste ore gli utenti si stanno ritrovando improvvisamente sommersi da messaggi come quello che si può trovare nel paragrafo successivo, l’ennesima truffa che purtroppo prende in prestito il buon nome di Apple e del suo iCloud. Fate molta attenzione ed evitate di cascar in quanto è solo un inganno e soprattutto non c’è nulla di vero in quello che viene detto nel messaggio.
Nuova truffa e nuovi problemi per gli utenti: ecco cosa sta accadendo in queste ore
Uno dei problemi con cui gli utenti che hanno un iPhone combattono ogni giorno e sicuramente il loro iCloud. In realtà si tratta di una grossa risorsa che il colosso di Cupertino mette a disposizione ma che necessita di un pagamento per offrire più giga di storage alle persone. Proprio su questo stanno giocando alcuni truffatori che infatti avrebbero segnalato con una mail alle loro potenziali vittime il cloud pieno. È tutta una strategia per far aprire il messaggio agli utenti, in modo da poterli fregare. Ecco il testo completo: