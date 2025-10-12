Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffa via mail e soldi scomparsi: ecco come vi fregano con un messaggio

Basta un messaggio per fregare gli utenti, è così che la truffa riesce ad entrare nei vostri conti correnti di nascosto

scritto da Felice Galluccio
Truffa via mail e soldi scomparsi: ecco come vi fregano con un messaggio

Riuscire a metterci una pezza è fondamentale quando una truffa comincia a diventare pericolosa. In queste ore gli utenti si stanno ritrovando improvvisamente sommersi da messaggi come quello che si può trovare nel paragrafo successivo, l’ennesima truffa che purtroppo prende in prestito il buon nome di Apple e del suo iCloud. Fate molta attenzione ed evitate di cascar in quanto è solo un inganno e soprattutto non c’è nulla di vero in quello che viene detto nel messaggio.

Nuova truffa e nuovi problemi per gli utenti: ecco cosa sta accadendo in queste ore

Uno dei problemi con cui gli utenti che hanno un iPhone combattono ogni giorno e sicuramente il loro iCloud. In realtà si tratta di una grossa risorsa che il colosso di Cupertino mette a disposizione ma che necessita di un pagamento per offrire più giga di storage alle persone. Proprio su questo stanno giocando alcuni truffatori che infatti avrebbero segnalato con una mail alle loro potenziali vittime il cloud pieno. È tutta una strategia per far aprire il messaggio agli utenti, in modo da poterli fregare. Ecco il testo completo:

iCloud®
Tentativo di Pagamento Fallito Durante il Rinnovo del Tuo abbonamento
all’archivio iCloud
0 GB 48.9GB /50 GB
Impossibile rinnovare il tuo spazio di archiviazione iCloud
Il tuo metodo di pagamento è scaduto: Aggiorna i tuoi
dati di pagamento per continuare.
Se stai esaurendo lo spazio iCloud, valuta l’idea di passare a un piano di archiviazione superiore.
Dettagli Ordine
ID Abbonamento : 56631229
Prodotto: Spazio iCloud
Data di scadenza: 10 October 2025
Senza spazio iCloud, potresti non essere in grado di archiviare tutti i tuoi dati e file nel Servizio di Sincronizzazione iCloud fornito da Apple che consente agli utenti di archiviare i propri dati, come foto, video, documenti e altro ancora, sui server Apple e di accedervi da qualsiasi dispositivo utente.
Aggiorna le mie informazioni di pagamento
Il team iCloud“.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!