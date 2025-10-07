Fastweb, le promozioni per navigare nella tua abitazione

Fastweb tiene pronte per tutti i clienti delle tariffe per la linea fissa davvero uniche.

Scegliendo Fastweb si possono ottenere dei servizi extra davvero utili, oltre a una fibra ultraveloce per la navigazione da casa.

Inoltre, per gli utenti che scelgano di avere Fastweb sia per quanto riguarda la linea fissa che la linea mobile, si possono ottenere degli sconti.

Fastweb: le tariffe più vendute della linea fissa

Fastweb presenta a nuovi e vecchi clienti diverse promozioni disponibili per la linea fissa.

La prima promo a disposizione, nonché la più economica è Fastweb Casa Start. Con quest’ultima è possibile ricevere fibra ultraveloce, chiamate illimitate, Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. In più l’attivazione è inclusa e si hanno a disposizione i corsi della Fast Digital Academy. Tutto il pacchetto ha un costo a partire da 27,95 € al mese.

La seconda promozione, sicuramente più accessoriata della precedente, è Fastweb Casa Pro. Con essa si ottiene fibra ultraveloce, chiamate illimitate, Internet. Box Fastweb Seven con Wi-Fi 7, E alcuni servizi extra come l’assicurazione assistenza casa, l’attivazione inclusa e i corsi della Fastweb Digital Academy. In questo caso il costo della tariffa è a partire da 29,95 € al mese.

Un’altra tariffa incredibilmente interessante è Fastweb Casa Ultra. In questo caso si dispone di fibra ultraveloce, chiamate illimitate, Internet Box Fastweb Seven con Wi-Fi 7. Inoltre, si ottengono fino a due Fastweb booster, i vantaggi di FastwebUP Plus, e in più l’assistenza plus, l’assicurazione assistenza casa e assistenza PET, la Fastweb Protect, l’attivazione inclusa e i corsi della Fastweb Digital Academy. Questa tariffa ha un costo a partire da 36,95 € al mese.

Tuttavia, se si attiva una di queste tre offerte Fastweb appena elencate, e in più un’offerta mobile dell’operatore che sia convergente, si possono ottenere diversi vantaggi. Il primo è uno sconto di quattro euro sull’offerta della linea fissa e il secondo è l’aggiunta di giga illimitati sull’offerta della linea mobile.