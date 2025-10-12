Ecobee: addio all’integrazione con Apple HomeKit

A distanza di circa un mese dal lancio ufficiale, la nota società di domotica per le abitazioni ha disattivato l’integrazione della propria piattaforma di sicurezza all’interno di Apple HomeKit, tutto ciò è avvenuto in modo silenzioso e senza nessun tipo di preavviso e ad accorgersene sono stati gli utenti stessi che da un momento all’altro si sono resi conto di non poter più controllare la domotica di sicurezza della propria abitazione tramite gli strumenti della piattaforma di Apple, inizialmente si era pensato a un qualche tipo di bug o a un qualche tipo di manutenzione portata avanti dalla società di domotica, la quale però poi fugato ogni dubbio tramite un comunicato stampa ufficiale sul proprio sito web, nel quale annunciava di aver cessato questa integrazione a causa di difficoltà in attese e sfide impreviste.

Il comunicato

Nello specifico il comunicato presente sul sito Internet recita: “A causa di sfide impreviste, abbiamo disattivato l’integrazione di Smart Security con Apple HomeKit. Puoi continuare ad attivare e disattivare il sistema tramite l’app Ecobee, lo schermo del termostato e/o Siri Shortcuts. Tutti gli altri dispositivi Ecobee restano supportati in Apple Home – questo include il controllo della temperatura del termostato, la visione del flusso video del campanello e altro ancora“.

Come potete capire leggendo la società non si è voluta esprimere in merito alla natura di queste difficoltà che ha incontrato con Apple, ma si è limitata a specificare come queste funzionalità restano disponibili all’interno dell’applicazione ufficiale proprietaria della società, tra l’altro non ha nemmeno specificato se questo addio è definitivo o temporaneo, elemento che sicuramente lascia protendere di più verso la prima possibilità.

Di conseguenza, se siete dei fruitori dei servizi di sicurezza offerti da Ecobee e utilizzavate l’integrazione con i servizi garantiti da Apple, d’ora in avanti per poter gestire la parte sicurezza della piattaforma di domotica dovrete sfruttare l’applicazione proprietaria e non potrete più farlo tramite i servizi home di Apple.