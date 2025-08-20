Apple: ecco le novità pensate per le smart home

Sono emerse nuove indiscrezioni che mostrano come Apple stia preparando una vera svolta tecnologica. Ciò andando oltre il tradizionale ciclo di aggiornamenti di iPhone e MacBook. Secondo quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda californiana avrebbe deciso di puntare su settori finora poco esplorati. Tra cui la robotica e la domotica. L’azienda, infatti, punta su una serie di dispositivi inediti. I quali sono destinati ad arrivare sul mercato tra il 2026 e il 2027. Non si tratterebbe solo di evoluzioni dei prodotti già conosciuti. Ma di una nuova linea di hardware capace di sfruttare l’intelligenza artificiale in modo molto più incisivo. Il progetto più ambizioso riguarda un assistente domestico con display da sette pollici, nome in codice J595.

Apple punta su robotica e domotica: ecco i dettagli

A differenza di un semplice altoparlante intelligente, il dispositivo sarebbe montato su un piccolo braccio meccanico. Il quale è in grado di seguire lo sguardo o i movimenti della persona nella stanza. La base a cupola, al cui interno risiederebbero i componenti principali, permetterebbe una rotazione fluida. Preparare ricette seguendo le istruzioni passo passo, organizzare appuntamenti, effettuare videochiamate su FaceTime o guardare filmati sarebbero alcune delle funzioni previste.

Il centro del progetto è una nuova versione di Siri, molto più interattiva. L’AI, basata su modelli linguistici avanzati, non si limiterebbe a rispondere ai comandi vocali, ma sarebbe capace di inserirsi attivamente nelle conversazioni. I test interni hanno immaginato Siri con l “faccia” del Finder. Ma non è ancora stato deciso se l’assistente avrà una forma grafica definitiva.

E non è tutto. Accanto a tale modello, Apple starebbe sviluppando una variante più semplice, J490. Quest’ultima sarebbe priva di braccio robotico, ma comunque dotata di display touch. Tale versione potrebbe essere controllata da remoto e sarebbe pensata per attività leggere come prendere appunti, ascoltare musica o effettuare chiamate. Entrambi i dispositivi utilizzeranno un nuovo sistema operativo, internamente chiamato Charismatic. Il quale unisce caratteristiche di Apple TV e Apple Watch, con un’interfaccia basata su icone circolari e widget.

Inoltre, Apple sta valutando anche l’introduzione di robot più complessi, con ruote e bracci meccanici. Quest’ultimi sarebbero destinati, inizialmente, agli stabilimenti produttivi e potenzialmente ai negozi per la gestione della merce. Allo stesso tempo, è in fase di sviluppo una videocamera di sicurezza, nome in codice J450. Dotata di riconoscimento facciale e sensori a infrarossi, sarebbe capace non solo di registrare immagini, ma anche di automatizzare processi domestici. Come, ad esempio, l’accensione o lo spegnimento delle luci.