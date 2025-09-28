Ad
domenica, Settembre 28, 2025
domenica, Settembre 28, 2025
ApplicazioniDomoticaNewsScienza e Tecnologia

Shelly, nuovo aggiornamento firmware: le novità per i dispositivi smart

Shelly: il lancio della versione 1.7.1 porta correzioni e miglioramenti per la seconda, terza e quarta generazione di prodotti

scritto da Ilenia Violante
Shelly

Shelly ha iniziato il rilascio in Italia del nuovo firmware 1.7.1, disponibile per i dispositivi di seconda, terza e quarta generazione. L’aggiornamento, che sostituisce la versione 1.7.0 distribuita a luglio, non introduce rivoluzioni ma rappresenta un passo importante per garantire stabilità e sicurezza a chi utilizza i popolari relè smart domestici e i display da parete lanciati da poco.

Shelly, come installare l’aggiornamento firmware 1.7.1

Le novità principali riguardano la correzione di bug e l’ottimizzazione delle funzioni già esistenti. Sul fronte scripting viene risolto un problema di scope durante i richiami a script eJS. Per chi utilizza l’Add-On LoRa, l’update interviene sugli errori riscontrati negli aggiornamenti, mentre il BLU Gateway Gen3 beneficia di diverse migliorie. Tra esse vi è la risoluzione di crash durante la dissociazione dei TRV, riduzione dei tentativi di scrittura e riallocazione della memoria per permettere firmware più ampi. Anche la gestione energetica è stata affinata con correzioni sui report delle misurazioni di potenza legati a Matter e sulla sincronizzazione BL0942 in caso di assenza di segnale zero-cross.

Non mancano interventi specifici su altri dispositivi. Il Pro1PM, ad esempio, riceve un aggiornamento che elimina una voce JTI errata dai dati MF BLE, mentre il modulo Wi-Fi ora integra controlli più rigorosi di connettività tramite ping e forza la disconnessione se la PK risulta persa. Infine, la versione minima del bootloader è stata aggiornata alla 1.0.2, garantendo una base più solida per le future release.

Aggiornare i dispositivi Shelly è semplice. Chi ha attivato gli update automatici può attendere che il sistema gestisca la procedura autonomamente. In alternativa, basta aprire l’app Shelly per Android o iOS, oppure accedere al portale Shelly Cloud tramite browser. Da qui è necessario selezionare il dispositivo interessato, entrare nelle impostazioni e verificare la voce “Versione firmware”. Se è disponibile un aggiornamento, l’utente può procedere con l’installazione immediata. Il consiglio è di mantenere sempre aggiornati i dispositivi, anche quando si tratta di versioni considerate “minori”. Correzioni e ottimizzazioni migliorano infatti l’affidabilità quotidiana e riducono il rischio di malfunzionamenti. Un aspetto più che importante per chi ha affidato alla domotica parte delle proprie abitudini domestiche.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !