Very Mobile proroga online il suo super catalogo

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra che non abbia intenzione di cambiare strategia. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare anche online sul proprio sito ufficiale la disponibilità del suo super catalogo di offerte di rete mobile. Queste ultime, secondo quanto riportato, rimarranno dunque a disposizione degli utenti per tutto il mese corrente, in particolare fino alla giornata del prossimo 30 ottobre 2025.

Very Mobile proroga anche online sul sito web l’attivazione disponibilità delle sue offerte

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha prorogato anche online la disponibilità del suo super catalogo di offerte. Qualche giorno fa, l’operatore aveva prorogato questo catalogo soltanto nei negozi. Ora, però, gli utenti interessati potranno attivare una delle super offerte dell’operatore anche online direttamente sul sito web ufficiale.

In particolare, il catalogo di offerte dell’operatore virtuale rimarrà disponibile all’attivazione online fino alla fine del mese corrente, ovvero fino alla giornata del prossimo 30 ottobre 2025. Non escludiamo comunque la possibilità che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente la disponibilità di queste offerte. Tra le offerte più sorprendenti dell’operatore, spiccano senz’altro quelle operator attack, ovvero quelle rivolte a chi richiederà la portabilità del promozioni numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.Offerte operatori virtuali.

Tra queste, ricordiamo ad esempio la super offerta mobile nota con il nome di Very 5,99 MNP. Quest’ultima include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con jna connettività pari al 5G, ad una velocità però massima pari a 30 mbps in download e in upload. Il bundle di questa offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a 5,99 euro al mese.