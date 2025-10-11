CoopVoce Extra 300: la nuova offerta con 300 giga e prezzo fisso per sempre

CoopVoce rilancia nel mercato mobile con una promozione destinata a far discutere. Si chiama Extra 300 ed è una delle offerte più aggressive mai proposte dal gestore virtuale, che punta a conquistare nuovi clienti con un pacchetto completo e un prezzo difficilmente replicabile. Il piano prevede minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS e 300 giga in 4G ogni mese al costo di soli 7,90 euro, una cifra che resta invariata per sempre.

La promozione, attivabile gratuitamente fino al 29 ottobre 2025, rappresenta un deciso passo avanti rispetto alle precedenti proposte del gestore. Solo un mese fa, infatti, CoopVoce offriva 200 giga a 8,90 euro mensili: con Extra 300 il prezzo scende, i dati aumentano e le condizioni restano trasparenti come da tradizione del marchio.

Le caratteristiche che distinguono CoopVoce

Il punto di forza di CoopVoce è la stabilità del prezzo, un principio che accompagna da anni tutte le sue offerte. Non sono previsti costi nascosti, rimodulazioni o vincoli contrattuali: ciò che si paga al momento dell’attivazione rimane invariato nel tempo. È un approccio che valorizza la fiducia dell’utente, sempre più raro nel panorama della telefonia mobile.

Tra le peculiarità del gestore c’è anche la possibilità di autoricaricare la SIM facendo la spesa nei punti vendita Coop aderenti, una formula che unisce praticità e risparmio quotidiano. Inoltre, CoopVoce mantiene la stessa quantità di giga disponibili sia in Italia che all’interno dell’Unione Europea, un vantaggio significativo per chi viaggia spesso.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata anche tramite SPID, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa. Nessun costo extra, nessuna penale di uscita e libertà totale nel gestire la propria linea: Extra 300 segue la filosofia di CoopVoce, basata su chiarezza e solidità del servizio.

Con 300 giga mensili, minuti illimitati e un prezzo bloccato per sempre, questa promozione si posiziona tra le offerte più interessanti del momento. Un segnale chiaro: CoopVoce vuole alzare l’asticella e rafforzare la propria presenza in un settore sempre più competitivo.