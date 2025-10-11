PosteMobile: la promo da 50GB è tornata ed è quasi un regalo

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, torna a farsi notare con un piano semplice, diretto e conveniente. Si chiama Creami Extra WOW 50 ed è pensato per chi vuole una tariffa completa, senza sorprese e con un prezzo accessibile. Ovviamente l’offerta dispone di tutto quello che serve, a partire dai minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e fino ad arrivare ai classici 50 giga in 4G+. Per quanto riguarda il costo mensile, si tratta di una cifra davvero irrisoria al giorno d’oggi: solo 5,99 euro per sempre.

Questa promozione è aperta a tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non ci sono restrizioni, né obblighi di portabilità da gestori specifici: basta richiedere l’attivazione per entrare a far parte della rete mobile di Poste Italiane, che utilizza infrastrutture consolidate e garantisce una copertura ampia su tutto il territorio nazionale.

Attivazione semplice e costi trasparenti

Uno dei punti di forza di Creami Extra WOW 50 è la facilità con cui si può attivare. Gli utenti hanno tre possibilità: procedere online dal sito ufficiale di PosteMobile, recarsi in un ufficio postale, oppure completare la richiesta telefonicamente con il supporto di un operatore. In tutti i casi, la procedura è rapida e senza complicazioni.

L’attivazione prevede un costo iniziale di 10 euro, che comprende anche la nuova SIM. Si tratta di una spesa unica, da sostenere una sola volta, senza costi aggiuntivi nascosti o penali future. Una volta completata l’attivazione, la SIM è subito pronta all’uso e l’offerta diventa operativa nell’arco di poche ore.

Con 50 giga in 4G+, chiamate e messaggi senza limiti, PosteMobile conferma la sua strategia fatta di chiarezza e affidabilità, due elementi che hanno contribuito nel tempo a fidelizzare una larga fetta di clienti. Creami Extra WOW 50si posiziona così tra le soluzioni più equilibrate del momento, unendo una buona dotazione di traffico dati a un prezzo stabile e trasparente.