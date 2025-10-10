Ad
Truffa via e-mail e soldi scomparsi: ecco i danni che fanno i tentativi di phishing

C'è una nuova truffa che sta avendo luogo in questo periodo e che potrebbe essere particolarmente pericolosa.

scritto da Felice Galluccio
Il funzionamento di una truffa di tipo phishing è sempre uguale. Basta infatti riuscire a sgretolare le difese degli utenti fingendosi un’azienda autorevole o una semplice comunicazione importante di cui tenere conto. Questo sta accadendo nelle ultime ore con tantissimi utenti che infatti hanno finito per cascarci rovinosamente, dando accesso ai truffatori a tutti i loro dati personali e anche ai conti in banca. In basso ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Una nuova truffa si è diffusa rapidamente ma ce n’è anche un’altra da tenere d’occhio

Se vi state chiedendo se quel messaggio che avete detto possa essere una truffa o meno, state sicuri: lo è eccome. Questo è il testo che tante persone hanno segnalato nelle ultime ore e che purtroppo sta fregando più utenti del previsto:

Offriamo soluzioni di finanziamento complete, inclusi prestiti personali e aziendali compresi tra 500.000 e 5 miliardi di dollari USA.
Forniamo questi prestiti a un tasso d’interesse competitivo del 2,0%, con termini di rimborso flessibili compresi tra 1 e 20 anni.

Non appena manifesterà il Suo interesse, Le forniremo i nostri dettagli principali, come il sito web e altre informazioni essenziali.

Se è interessato, può scriverci e confermare il Suo pieno interesse.

Fahad Abdullah
Consulente“.

Come potete poi avere modo di vedere qui in basso, di truffa ce n’è anche un’altra e cerca in ogni modo di fregare gli utenti che hanno iCloud sul loro iPhone o sul loro dispositivo Apple. Ecco il testo completo:

Cloud
Spazio di memoria quasi pieno
Usato: 4,2 GB / 5 GB

Potresti non essere in grado di inviare o ricevere email. Per continuare a utilizzare i servizi cloud, dovrai liberare spazio o aumentare la capacità di archiviazione.

Per ora i tuoi file sono al sicuro, ma potrebbero essere eliminati se il cloud non viene aggiornato. Aggiorna ora e ottieni 50 GB aggiuntivi di spazio cloud. Non aspettare!

AGGIORNAMENTO“.

