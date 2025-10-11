Sora 2 batte ogni record: un milione di download più veloce di ChatGPT

OpenAI sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca, o meglio che crea. Sono arrivati i primi report per quanto riguarda la piattaforma di generazione video Sora 2, che è stata in grado di crescere superando anche i primi risultati di ChatGPT su iOS. Secondo quanto riportato infatti, in meno di cinque giorni, l’app ha raggiunto quota un milione di download, stabilendo un primato che conferma il crescente interesse del pubblico per la creazione di contenuti video tramite intelligenza artificiale.

A rendere il risultato ancora più sorprendente è la natura del lancio. A differenza di ChatGPT, distribuito pubblicamente al momento del debutto, Sora è accessibile solo su invito, ed esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada, oltre che disponibile solo per utenti iOS. Nonostante queste limitazioni, la domanda ha superato ogni aspettativa, segno di una curiosità enorme verso la tecnologia di generazione video di nuova generazione.

La corsa ai vertici dell’App Store

Il lancio dell’app Sora 2 è avvenuto lo scorso 30 settembre, con la piattaforma che ha rapidamente scalato le classifiche dell’App Store americano, arrivando al primo posto il 3 ottobre. I dati diffusi dalla società di analisi Appfigures confermano il trend: nei primi sette giorni, Sora ha totalizzato 627.000 download su iOS, superando i 606.000 ottenuti da ChatGPT nello stesso periodo.

A trainare la popolarità di Sora ci hanno pensato anche i social media, dove i video generati con il nuovo modello Sora 2hanno rapidamente invaso le piattaforme. Le clip, caratterizzate da un livello di realismo sorprendente, mostrano il potenziale del sistema nel creare scene cinematografiche, deepfake e animazioni coerenti con input testuali.

OpenAI domina ancora la scena dell’intelligenza artificiale

Il successo di Sora 2 non si limita ai numeri: il suo debutto ha già superato quello di altre applicazioni AI di rilievo, come Claude di Anthropic e Copilot di Microsoft, raggiungendo i livelli di Grok, il chatbot di xAI.

Secondo Bill Peebles, responsabile del progetto in OpenAI, l’interesse verso Sora dimostra quanto il pubblico sia pronto a sperimentare nuovi strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale. Se ChatGPT ha rivoluzionato la scrittura e la produttività, Sora 2 punta a fare lo stesso con il video, aprendo la strada a un modo completamente nuovo di raccontare, creare e comunicare immagini in movimento.