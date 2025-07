Windows 11 si aggiorna con nuove funzioni AI: ecco cosa cambia

Le novità che arrivano costantemente nel mondo Microsoft garantiscono grandi progressi agli utenti soprattutto sotto il profilo dell’AI. Anche questa volta Windows 11 ha portato qualcosa di innovativo e soprattutto molto utile: ecco infatti Copilot Vision, una nuova funzionalità che garantirà al celebre assistente Copilot di analizzare in tempo reale ciò che viene visualizzato sullo schermo.

Tutto funziona in maniera molto semplice ma allo stesso tempo con prestazioni incredibili: l’utente può chiedere spiegazioni o suggerimenti in base al contenuto visualizzato, anche con finestre diverse aperte contemporaneamente. Ad esempio, se si sta modificando una foto, sarà possibile chiedere a Copilot “come aumentare il contrasto” e ottenere istruzioni immediate. Si tratta di un passo avanti significativo rispetto al classico uso testuale, perché l’AI diventa consapevole del contesto visivo e può offrire un supporto più pratico e diretto.

Copilot Vision è già stato testato negli Stati Uniti e verrà distribuito gradualmente anche in Europa su tutti i PC compatibili con Windows 11.

Novità per tutti e funzioni avanzate per i Copilot Plus PC

L’aggiornamento introduce anche altre migliorie di rilievo. Tra queste, eccone alcune che renderanno tutto davvero esclusivo:

un selettore di colori integrato nello Strumento di cattura;

un sistema di autoriparazione capace di risolvere automaticamente alcuni errori che causano riavvii imprevisti.

Per chi utilizza i nuovi Copilot Plus PC, cioè i dispositivi con processori Snapdragon ottimizzati per l’AI, le funzioni si arricchiscono ulteriormente. All’interno dell’app Impostazioni, sarà disponibile un agente AI in grado di interpretare i comandi in linguaggio naturale. In questo modo, si potrà per esempio chiedere “disattiva il Bluetooth” o “aumenta la luminosità dello schermo” senza navigare tra i vari menu.

L’integrazione AI sarà quindi ancora più profonda sui nuovi dispositivi, confermando la direzione intrapresa da Microsoft: l’intelligenza artificiale diventa parte integrante dell’esperienza utente, semplificando le operazioni quotidiane e adattandosi al contesto.