ISOCELL HP5: il nuovo sensore di Samsung da 200MPx

Senza dire niente a nessuno e senza presentazioni vistose e altisonanti Samsung ha lanciato completamente in modo silenzioso il suo nuovo sensore fotografico ISOCELL HP5, un sensore da 200 megapixel che in tutta probabilità arriverà sui prossimi smartphone di fascia elevata che nei prossimi mesi arriveranno sul mercato, probabilmente anche il prossimo Realme GT 8 Pro sarà dotato di questo sensore che punta ad offrire un livello fotografico mai visto prima con scatti davvero all’avanguardia in grado di garantire una luminosità davvero eccellente in tutte le condizioni, il suo punto di forza a dirla tutta dovrebbe essere proprio questo dal momento che a detta di Samsung il sensore nonostante le dimensioni decisamente ridotte riesce a catturare davvero molta luce.

Caratteristiche al top

Samsung ha inserito questo sensore all’interno di una pagina dedicata presente nella piattaforma della divisione apposita, in questa pagina si possono leggere determinate caratteristiche dichiarate proprio da Samsung che affermano come il sensore sia il primo a garantire “l’implementazione al mondo di pixel da 0,5 µm, ISOCELL HP5 sfrutta tecnologie avanzate come Front Deep Trench Isolation (FDTI) e Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) per massimizzare la Full Well Capacity (FWC)“, ciò dovrebbe permettere di aumentare in modo importante la quantità di luce che quest’ultimo riesce a captare, andando contro di fatto il normale processo che vede una perdita di sensibilità alla luce con la diminuzione delle dimensioni dei singoli pixel dal momento che per l’appunto diminuisce la superficie che la luce può colpire.

A fare la differenza secondo Samsung sarà anche la micro lente montata a bordo del sensore che riuscirà a direzionare la luce in modo altamente preciso al punto da ridurre tutti i fenomeni di scattering e di rifrazioni indesiderate, ciò permetterà alla luce di colpire in modo diretto, dando un’immagine decisamente più nitida luminosa, non rimane dunque che attendere di vederlo all’opera sugli smartphone di prossima generazione.