Samsung Galaxy A34: arriva la One UI 8 in Italia

Come ben sapete, Samsung si sta impegnando per mantenere tutti i propri dispositivi aggiornati nel corso del tempo, generalmente comincia con i dispositivi top di gamma che magari vengono rilasciati contestualmente all’arrivo di una nuova interfaccia grafica per poi diffondere i vari update anche agli altri device come top di gamma di generazioni precedenti e medi di gamma di generazioni attuali e precedenti.

Di conseguenza, dopo aver aggiornato i nuovi device della famiglia Fold e Flip e ovviamente la linea Galaxy S appartenente al design standard e non pieghevole, ora Samsung si sta dedicando ai dispositivi di fascia media come il Galaxy A34 5G, il dispositivo medio di gamma in questione infatti aveva già ricevuto l’interfaccia grafica One UI 7 ed ora sembra in procinto di ricevere l’ottava versione nonché ultimo update disponibile dell’interfaccia basata su Android 16.

In arrivo in Europa e Italia

L’interfaccia grafica in questione, dunque, in base ad alcuni leak trapelati su X e in fase di distribuzioni in Europa Italia compresa, nello specifico l’update occupa le dimensioni di 2 GB e porta il software alla versione A346BXXUBEYI7 / A346BOXMBEYI7 / A346BXXUBEYI7, con le patch di sicurezza di settembre 2025.

Nel dettaglio si tratta del terzo update ricevuto da questo dispositivo dal momento che quest’ultimo venne lanciato nel 2023 con Android 13 al proprio interno, per poi essere aggiornato ad Android 14 successivamente e infine Android 15, ora Android 16 arriverà nel corso di queste settimane, ricordiamo che l’update alla One UI 8 non va stravolgere più di tanto il sistema dal momento che punta a migliorare le funzionalità già presenti, risolvere alcune problematiche riscontrate con la versione precedente senza per l’appunto essere un aggiornamento rivoluzionario.

Ovviamente, quando l’aggiornamento sarà disponibile, il vostro smartphone ve lo segnalerà e potrete dunque aggiornare il sistema in modo da passare alla versione successiva di Android e allo stesso tempo a quella successiva dell’interfaccia grafica di Samsung.