Google rivede il backup di Android: tornano i dettagli rimossi in estate

Dopo alcuni mesi di sperimentazione, Google ha deciso di fare un passo indietro sul nuovo sistema di backup di Android, riportando una versione più completa e informativa della funzione. La decisione arriva in seguito ai numerosi feedback degli utenti, che avevano criticato le modifiche introdotte durante l’estate, quando il colosso di Mountain View aveva ridisegnato l’interfaccia in stile Material 3 Expressive semplificandola forse eccessivamente.

Il restyling di allora aveva ridotto la schermata del backup a una singola scheda di stato, accompagnata da due categorie principali: “Foto e video” e “Altri dati del dispositivo”. All’interno di quest’ultima erano rimasti soltanto pochi interruttori per attivare il salvataggio automatico o decidere se utilizzare la connessione dati mobili. Un approccio minimale che, pur migliorando la pulizia visiva, aveva eliminato informazioni considerate utili da molti utenti.

Cosa cambia con la nuova versione per gli utenti Android

Con l’ultimo aggiornamento, Google ha ripristinato i dettagli del backup, offrendo di nuovo una panoramica chiara e completa dei contenuti salvati. Tornano quindi le voci dedicate alle varie operazioni:

Messaggi SMS e MMS ;

Cronologia chiamate ;

Impostazioni del dispositivo ;

App e dati delle app, con il numero totale delle applicazioni incluse nel backup.

Questi elementi erano scomparsi con la precedente revisione, ma ora fanno il loro ritorno con un’interfaccia rinnovata, sempre coerente con i principi visivi del Material 3 Expressive, ma più ricca di informazioni.

La distribuzione della nuova versione è già in corso a partire dalla release 25.38 dei Google Play Services. Per controllare lo stato del backup, basta aprire le Impostazioni del dispositivo Android, selezionare Sistema e poi toccare Backup.

Questa scelta dimostra la volontà di Google di ascoltare la community, riportando un equilibrio tra semplicità e completezza. Un piccolo ma significativo passo avanti per un sistema che, nella vita quotidiana, rappresenta una garanzia di sicurezza per i dati personali salvati su Android.