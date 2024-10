PosteMobile introduce la sua ultima offerta, “Creami Extra WOW 50″, rivolta esclusivamente ai nuovi clienti. Questo pacchetto include chiamate e SMS illimitati, oltre a 50GB di traffico dati su rete 4G+ con una velocità massima fino a 300Mbps. Il tutto è offerto a un costo mensile altamente competitivo di 5,99 euro. L’attivazione del piano prevede un costo una tantum di 10€ per la SIM. A cui poi si aggiungono altri 10 euro per la prima ricarica, che copre anche il primo mese di servizio.

PosteMobile: gestione del piano e trasparenza sui costi

La promo può essere acquistata comodamente online, attraverso il sito dell’ operatore o presso un Ufficio Postale. In modo da offrire diverse opzioni per agevolare i nuovi utenti. Il servizio si basa sull’accesso alla rete Vodafone. La quale garantisce da sempre una copertura del 99% del territorio nazionale italiano. Assicurando così prestazioni di alto livello in termini di qualità e velocità della connessione. Oltre ai classici vantaggi della telefonia, il piano include servizi gratuiti come “Ti cerco” e “Richiama ora”. Ma anche l’avviso di chiamata e la possibilità di controllare il credito residuo chiamando il numero 401212.

Un ulteriore servizio incluso è l’opzione hotspot gratuita. La quale permette agli utenti di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi, senza costi aggiuntivi. Questo aspetto rende l’offerta particolarmente interessante per chi ha la necessità di connettere più dispositivi mentre si è in movimento.

È importante sottolineare che per mantenere attiva la promo, bisogna assicurarsi di avere credito sufficiente sulla SIM per il rinnovo mensile. In caso di mancanza di fondi al momento del rinnovo, il costo per le chiamate sarà di 18 centesimi al minuto, 12cent per SMS. In più verranno addebitati 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. Ad ogni modo, PosteMobile consente di disattivare la tariffa dati base giornaliera, evitando così di incorrere in questi costi. Tale operazione può essere gestita direttamente dagli utenti tramite SMS gratuito, inviando il comando NO BLOCCO o SI BLOCCO al numero dedicato 4071160. È poi possibile modificare questa impostazione attraverso l’app PostePay. Basta accedere alla propria area personale, oppure chiamare il servizio clienti al 160.